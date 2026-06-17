Projeto de revitalização do Monumento aos Pracinhas foi apresentado nesta quarta-feira (17) - Érica Martin / Agência O Dia

Projeto de revitalização do Monumento aos Pracinhas foi apresentado nesta quarta-feira (17)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/06/2026 12:54 | Atualizado 17/06/2026 13:46

Rio - O Exército Brasileiro apresentou, na manhã desta quarta-feira (17), o projeto de revitalização e restauração do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, localizado no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, a autoridades do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio.

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O projeto prevê ações de conservação da estrutura arquitetônica, restauração de elementos históricos e melhorias nos espaços destinados à visitação pública do complexo monumental, um dos principais símbolos da memória da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial.