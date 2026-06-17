Inverno começa oficialmente no próximo sábado (21) - Divulgação

Inverno começa oficialmente no próximo sábado (21)Divulgação

Publicado 17/06/2026 12:27

Rio - As temperaturas mais baixas registradas nos últimos dias no Rio de Janeiro e a chegada do inverno, que começa oficialmente no próximo sábado (21), têm impulsionado campanhas de arrecadação de agasalhos, cobertores e outros itens de inverno em diversas regiões do estado.

Organizações sociais, empresas, instituições religiosas e órgãos públicos abriram pontos de coleta para receber doações que serão destinadas a pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social. As campanhas recebem peças em bom estado de conservação, como casacos, mantas, meias, moletons e cobertores.



Confira abaixo onde doar:



Consórcio Cristo Sustentável e Festival de Inverno Rio

A Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Consórcio Cristo Sustentável em parceria com a PECK e o Festival de Inverno Rio, busca arrecadar agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Nas três edições anteriores, a iniciativa arrecadou mais de 25 toneladas de doações. Neste ano, a meta é superar 10 toneladas.



Prazo: até 2 de agosto.



O que doar: agasalhos e cobertores em bom estado.



Pontos de coleta:

Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor – Estrada do Redentor, s/nº, Alto da Boa Vista;

Trem do Corcovado – Rua Cosme Velho, 583, Cosme Velho;

Loja O Sol Artesanato – Rua Corcovado, 213, Jardim Botânico;

Paróquia São José da Lagoa – Avenida Borges de Medeiros, 2735, Lagoa;

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) – Rua Dom Manuel, 25, Centro;

Fundação Biblioteca Nacional – Avenida Rio Branco, 219, Centro;

Quiosque do Guido (SH82), entre os postos 11 e 12 da orla.



Durante o Festival de Inverno Rio, realizado entre 24 de julho e 2 de agosto na Marina da Glória, a doação de um agasalho ou cobertor em bom estado garante 50% de desconto no ingresso solidário.



Também é possível contribuir financeiramente por meio da plataforma de arrecadação online do Instituto Redemptor.



Exército da Salvação



A tradicional campanha "Caixa do Bem" arrecada roupas, agasalhos, cobertores e outros itens para distribuição a pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Segundo a instituição, mais de 3,7 mil caixas de coleta já foram distribuídas nesta edição.



Prazo: até 31 de julho.



O que doar: roupas, agasalhos, cobertores, calçados e itens de uso pessoal em bom estado.



Onde doar:

Pontos de coleta do Exército da Salvação;

Drogarias São Paulo;

Drogarias Pacheco;

Supermercados Oxxo;

Academias Smart Fit;

Academias Bio Ritmo;

Condomínios e empresas participantes da campanha.

Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-RJ)

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região promove sua Campanha do Agasalho 2026 para arrecadar peças destinadas à população em situação de rua.



Os itens serão entregues à ONG "Só Vamos", responsável pela distribuição.



Prazo: até 10 de julho.



O que doar: agasalhos, cobertores, meias, toucas e luvas em bom estado.



Locais de entrega:

Prédio-sede do TRT-RJ;

Fóruns da Rua do Lavradio;

Fóruns da Rua Gomes Freire.



Rede Windsor Hoteis



A Rede Windsor Hoteis realiza mais uma edição da campanha "Inverno Solidário", que arrecada roupas e acessórios de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



No Rio, as doações serão destinadas aos moradores da comunidade Santa Marta, em Botafogo, por meio da Escola de Artes do Spanta, projeto apoiado pela rede hoteleira.



Prazo: até 30 de junho.



O que doar: casacos, blusas, calças, meias, cachecóis, cobertores e outras peças de inverno em bom estado de conservação.



Pontos de coleta no Rio:

Windsor Florida – Rua Ferreira Viana, 81, Flamengo;

Windsor Barra – Avenida Lúcio Costa, 2630, Barra da Tijuca;

Windsor Excelsior – Avenida Atlântica, 1800, Copacabana;

Windsor Guanabara – Avenida Presidente Vargas, 392, Centro.

Como ajudar da forma correta

Antes de doar, especialistas e instituições recomendam verificar se as peças estão limpas e em condições de uso. Roupas rasgadas, muito desgastadas ou sem condições de aproveitamento devem ser descartadas adequadamente.



Além de casacos e cobertores, itens como meias, luvas, gorros e mantas costumam estar entre os produtos mais necessários durante os meses de inverno.



Com a previsão de novas quedas de temperatura ao longo das próximas semanas, as campanhas reforçam a importância da solidariedade para ajudar quem enfrenta o frio sem acesso adequado à proteção e abrigo.