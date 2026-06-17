Subtenente da PM Jorge Leonardo Santos Barros, 46 anos, morreu na terça (16)Reprodução
Nas redes sociais, a mulher do militar agradeceu pelos 10 anos de casamento e exaltou o coração bondoso do marido.
"Você foi meu porto seguro, meu incentivo diário, meu melhor amigo e o companheiro que me ensinou o verdadeiro significado do amor.Quem via sua aparência forte jamais imaginava o coração gigante que você carregava. Um homem correto, admirável, um pai, filho, amigo e policial exemplar. Sua história jamais será apagada", contou.
Ela afirmou ainda que realizará os sonhos que planejaram juntos e prometeu cuidar do filho do casal.
"Você me fez enxergar o meu valor, acreditou em mim quando eu mesma duvidava e transformou a nossa casa em um lugar de paz e felicidade. Os nossos sonhos foram interrompidos, mas eu prometo realizá-los por nós dois. A nossa casa no interior, com um grande quintal cheio de doguinhos, continuará sendo um objetivo meu. Prometo também cuidar do P.H. com todo o amor que você sempre dedicou a ele", frisou.
Por fim, ela demonstrou revolta com a situação. "Ainda não consigo compreender tanta brutalidade, mas escolho lembrar do homem extraordinário que você foi e do legado que deixou. Cuide de nós aí de cima, meu ogrinho. Você será para sempre o amor da minha vida, a minha força e o meu combustível. A saudade será eterna, mas a gratidão por tudo o que vivemos será ainda maior", acrescentou.
O agente também era professor de Jiu-Jitsu em Magalhães Bastos, na Zona Norte. Nas redes sociais, a academia em que ele trabalhava também publicou uma nota de pesar.
"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso irmão e professor guerreiro, obrigado por toda amizade, treinos e ensinamentos. O seu legado jamais será esquecido, a Nova União Magalhães Bastos te amará pra sempre, descanse em paz!", disse a instituição.
Jorge Leonardo ingressou na corporação em 2002 e era lotado na Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Borel. Ao longo da carreira, também atuou em diversas unidades da PM, entre elas o 12º BPM (Niterói), o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e outras UPPs.
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