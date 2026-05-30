A região da Chácara do Céu e do Complexo do Borel tem histórico de confrontos armados - Reprodução/Redes sociais

A região da Chácara do Céu e do Complexo do Borel tem histórico de confrontos armados Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/05/2026 17:16

Um policial militar foi baleado na tarde deste sábado (30) em um tiroteio na comunidade Chácara do Céu, na Tijuca, na Zona Norte.

De acordo com a corporação, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Borel faziam um patrulhamento de rotina na comunidade quando foram atacadas a tiros por criminosos nas proximidades da localidade conhecida como Chácara do Céu.

O policial atingido foi socorrido e levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, região central do Rio. Não há informações sobre o estado de saúde.

A região da Chácara do Céu e do Complexo do Borel tem histórico de confrontos armados envolvendo equipes policiais e criminosos ligados ao tráfico de drogas. A ação deste sábado mobilizou agentes da UPP que atuam na área.