Sepultamento do subtenente na PM André Luiz Cardoso Eccard, morto em ataque de criminosos na quinta-feira - Reginaldo Pimenta/O DIA

Sepultamento do subtenente na PM André Luiz Cardoso Eccard, morto em ataque de criminosos na quinta-feira Reginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 30/05/2026 15:18