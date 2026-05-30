Sepultamento do subtenente na PM André Luiz Cardoso Eccard, morto em ataque de criminosos na quinta-feira Reginaldo Pimenta/O DIA

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Leonardo Brito
O subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro André Luiz Cardoso Eccard, de 49 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (30), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O policial militar morreu após ser baleado na cabeça durante um ataque a agentes do 18º BPM na comunidade da Covanca, no Tanque, em Jacarepaguá.
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Sepultamento do subtenente na PM André Luiz Cardoso Eccard, morto em ataque de criminosos na quinta-feira - Reginaldo Pimenta/O DIA
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Sepultamento do subtenente na PM André Luiz Cardoso Eccard, morto em ataque de criminosos na quinta-feira - Reginaldo Pimenta/O DIA

A morte do policial comoveu colegas de farda. Durante o enterro, familiares e colegas prestaram as últimas homenagens ao subtenente, lembrado pela trajetória de mais de duas décadas de atuação.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas faziam patrulhamento na região na tarde de quinta-feira (28), quando foram surpreendidas por criminosos armados em um dos acessos à comunidade. Durante o ataque, André Eccard foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros três policiais militares também foram baleados durante a ação. Dois deles sofreram ferimentos na cabeça e um terceiro foi atingido por estilhaços nas costas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, três agentes receberam alta médica após atendimento. O quarto policial, que apresentava quadro de saúde mais grave, foi transferido do Hospital Municipal Souza Aguiar para o Hospital Central da Polícia Militar, onde permanece internado. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. 

André Luiz Cardoso Eccard entrou para a Polícia Militar em 2000 e integrava o efetivo do 18º BPM. 
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).