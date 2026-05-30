Sepultamento do subtenente na PM André Luiz Cardoso Eccard, morto em ataque de criminosos na quinta-feira Reginaldo Pimenta/O DIA
A morte do policial comoveu colegas de farda. Durante o enterro, familiares e colegas prestaram as últimas homenagens ao subtenente, lembrado pela trajetória de mais de duas décadas de atuação.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas faziam patrulhamento na região na tarde de quinta-feira (28), quando foram surpreendidas por criminosos armados em um dos acessos à comunidade. Durante o ataque, André Eccard foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.
Outros três policiais militares também foram baleados durante a ação. Dois deles sofreram ferimentos na cabeça e um terceiro foi atingido por estilhaços nas costas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, três agentes receberam alta médica após atendimento. O quarto policial, que apresentava quadro de saúde mais grave, foi transferido do Hospital Municipal Souza Aguiar para o Hospital Central da Polícia Militar, onde permanece internado. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.
André Luiz Cardoso Eccard entrou para a Polícia Militar em 2000 e integrava o efetivo do 18º BPM.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
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