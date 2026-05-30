Estação de Marechal Hermes, na Zona Norte, no 1º dia de atuação da TrensRJ - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Estação de Marechal Hermes, na Zona Norte, no 1º dia de atuação da TrensRJReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/05/2026 10:09

Rio - A partir deste sábado (30), a malha ferroviária do Rio estará sob a gestão da concessionária TrensRJ. A operadora substitui a SuperVia, que encerrou as atividades nesta sexta-feira (29), após 27 anos de atuação no sistema. A reportagem do O DIA esteve na estação de Marechal Hermes, na Zona Norte, para conferir a opinião dos passageiros sobre a mudança.



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Com validade de cinco anos, o contrato foi firmado entre a NovaVia Mobilidade (consórcio ligado à TrensRJ) e o governo estadual ainda em março, e prevê um investimento de R$ 560 milhões na gestão de 300 quilômetros de malha ferroviária, distribuídos em cinco ramais, além da conexão da capital a outros municípios.

O que esperar da transição



Segundo a concessionária, a transição será complexa, devido à queda no número de passageiros diários em 56%, indo de 759 mil para 330 mil; ao estado depreciado e vandalizado dos trens; e à poluição presente nos trilhos. Na Central do Brasil, por exemplo, terminal de onde saem as linhas expressas sentido Santa Cruz, o cenário frequente é de sujeira acumulada entre as britas e pichações no vidro e no interior dos vagões.



Algumas composições ainda transportam os usuários com os vidros quebrados e com marca de tiros. Só neste ano, o ramal Saracuruna, que circula pela Baixada Fluminense, já foi impactado ao menos duas vezes por conta de tiroteios e roubos. Em abril, um funcionário acabou baleado na boca após defender uma passageira de um assalto, na estação de Olinda, em Nilópolis.

A TrensRJ avalia que pelo menos 75 km de trilhos precisam de renovação imediata e que, ao longo dos cinco anos, haverá uma profunda mudança estrutural, prevendo a troca de 390 mil dormentes e a substituição de 68 mil metros cúbicos das camadas de pedra que ficam ao redor dos trilhos.



Neste primeiro momento de transição, o foco é manter a normalidade operacional e executar a limpeza nas estações e composições.



Tarifa





A mudança, no entanto, não altera o acesso da população ao serviço, nem o valor da passagem, podendo ser pago com os cartões já utilizados normalmente. Além disso, a tarifa social de R$ 5 também segue em vigor. O horário de chegada dos trens em cada estação pode ser verificado no site oficial da TrensRJ

Encerramento da SuperVia



Em nota publicada no X, a concessionária informou a saída da gestão e agradeceu aos passageiros: "A SuperVia agradece a todos os clientes, colaboradores e parceiros que fizeram parte de sua trajetória durante os anos de operação do sistema ferroviário do Rio de Janeiro".



No ano passado, uma série de irregularidades apontadas pelo Procon , entre elas inoperância nos elevadores e escadas rolantes, presença de goteira e falta de fiscalização nos vagões femininos, resultou em mais uma autuação.

Relato dos passageiros

Com o início da nova gestão, os passageiros que usam o serviço diariamente torcem por melhorias. Moradora de Austin, em Nova Iguaçu, a cuidadora Josélia da Conceição, 49, pede, por exemplo, a construção de mais banheiros nas estações.

"Hoje minha viagem foi tranquila, mas minha reclamação é que algumas estações não têm banheiro, precisa instalar. Quando entra o final de semana, o banheiro de Deodoro, por exemplo, fica fechado, só abre nos dias de semana. Podia ficar aberto sempre, né? Não apenas para mim, que uso remédios de pressão que aumentam a urina, mas para toda a população."

Já o comerciante Vandergil Fernando, 37, deseja uma ação mais intensa de fiscalização e segurança, especialmente na estação de Marechal, que faz parte da sua rotina.

“Eu tenho muitos questionamentos em relação à segurança como um todo, porque, além de muitos trens estarem danificados, causando risco aos passageiros, está tendo uma onda de assaltos dentro dos vagões à noite, praticados por adolescentes e crianças! Então há o perigo de alguém se machucar, perder a perna naquele espaço gigante do vão, e a preocupação de ser roubado”.



“Acho que devia ter uma preocupação com os trabalhadores que pegam o trem em Marechal, porque, por exemplo, o último sai às 22h08, mas a cabine já fecha às 21h45. Como entrar, então? Para mim, tem que ficar aberto até o horário final porque nós que dependemos dele para voltar", conclui.



*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro