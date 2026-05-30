Rio - Em depoimento que levou mais de nove horas, Leniel Borel, pai do menino Henry, relembrou que o filho demonstrava resistência para ir ao apartamento da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior. A oitiva no II Tribunal do Júri, no Centro do Rio, acabou por volta das 4h15 de sábado (29) e Leniel foi a 13ª testemunha a ser ouvida durante o julgamento do casal que responde pela morte da criança de 4 anos.
Durante o interrogatório, o Ministério Público exibiu mensagens de Monique contando para Leniel que o filho não queria permanecer no apartamento dela e chorava ao chegar no imóvel onde ela vivia com Jairinho. O pai do menino contou que decidiu tirar férias do trabalho para acompanhar mais de perto a rotina da criança e buscar ajuda psicológica para entender as mudanças de comportamento.
Leniel chorou em diversos partes do depoimento, inclusive ao detalhar a cena da equipe médica tentando reanimar Henry. "Foi o momento mais difícil da minha vida", desabafou.
As defesas de Jairo e de Monique concentraram o interrogatório de Leniel Borel em tentar apontar contradições no relato do pai de Henry. Ao longo da oitiva, os advogados insistiram na cronologia do fim de semana que antecedeu a morte do menino, em março de 2021, e abordaram a rotina pessoal de Leniel antes e depois do crime.
Os advogados de Jairinho perguntaram sobre a possibilidade de Henry ter sofrido algum ferimento antes de retornar para o apartamento de Monique, o que foi negado pelo depoente. Já os representantes da ré questionaram declarações de Leniel contra a ex-companheira, apontando que o pai do menino teria adotado critérios diferentes para avaliar atitudes próprias e atitudes da mãe de Henry.
A sessão teve bate-bocas, interrupções e protestos entre defesa, acusação e a própria testemunha. Em alguns momentos, a juíza precisou intervir para conter discussões e pedir objetividade. Por fim, Leniel reafirmou que, independentemente dos questionamentos sobre sua vida pessoal, o centro do julgamento precisa continuar sendo Henry.
"Com todas as informações que eu tive acesso depois, eu passei a enxergar situações que antes eu não entendia. Hoje eu acredito que houve premeditação", pontuou.
A declaração levou a juíza Elizabeth Machado Louro a interromper momentaneamente o depoimento e observar que essa interpretação não havia aparecido em relatos anteriores prestados por Leniel durante a investigação.
Leniel relatou que passou todo o sábado e o domingo com o filho. Contou que os dois estiveram com amigos na piscina do condomínio, foram a uma festa infantil em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e depois passaram em um shopping para comprar brinquedos. De acordo com o depoente, a criança brincou, se alimentou normalmente e não demonstrou qualquer sinal de mal-estar.
Legistas prestam depoimento
O quinto dia do julgamento ainda teve a oitiva do perito-legista Luís Carlos Leal Prestes, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Ele disse aos jurados que a laceração hepática de Henry ocorreu em vida, descartou relação com manobras de reanimação e declarou que o menino "sofreu muito" antes de morrer.
O médico legista Luiz Airton Saavedra, assistente técnico da acusação, também depôs e reforçou a conclusão de que a criança morreu em decorrência de uma hemorragia interna provocada por laceração hepática e múltiplos traumatismos. Segundo o especialista, a dinâmica das lesões é incompatível com acidente doméstico ou com a tese da defesa de que os ferimentos teriam ocorrido durante o atendimento médico.
Relembre o caso
Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, aos 4 anos, após dar entrada no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, acompanhado da mãe e do padrasto. O caso provocou forte repercussão nacional. O ex-vereador Jairinho responde por homicídio triplamente qualificado e tortura, enquanto Monique é acusada de homicídio por omissão e descumprimento do dever de proteção do filho. Ambos negam participação na morte da criança.
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