Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio - Reprodução

Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio Reprodução

Publicado 29/05/2026 21:34

Rio - A empresa Refit teve a inscrição estadual cassada nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Fazenda. Esse impedimento é uma consequência automática da suspensão do CNPJ realizada pela Receita Federal.

A partir de agora, a antiga Refinaria de Manguinhos, considerada a maior devedora de impostos do país, está proibida de emitir nota fiscal de venda ou comprar produtos, inviabilizando a operação da empresa. O grupo está sendo investigado sobre um possível esquema de sonegação e corrupção.

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