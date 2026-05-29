Douglas Ruas, presidente da AlerjArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fux rejeita pedido para presidente da Alerj assumir o governo do Estado
Ação foi protocolada na semana passada no Supremo Tribunal Federal (STF)
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