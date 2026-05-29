Peritos da Polícia Civil estiveram na garagem da empresa para apurar as circunstâncias do atropelamento que matou a funcionária - Reprodução

Peritos da Polícia Civil estiveram na garagem da empresa para apurar as circunstâncias do atropelamento que matou a funcionáriaReprodução

Publicado 29/05/2026 19:34

Uma mulher de 63 anos, funcionária da viação de ônibus Rodoviária Âncora Matias, morreu atropelada dentro da garagem da empresa no Engenho de Dentro, Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (29).

As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo investigadas. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela 26ª DP (Todos os Santos).

Por meio de nota a Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que a empresa está acompanhando o caso e prestando toda a assistência necessária.