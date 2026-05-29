Peritos da Polícia Civil estiveram na garagem da empresa para apurar as circunstâncias do atropelamento que matou a funcionáriaReprodução
Funcionária de empresa de ônibus morre atropelada em garagem na Zona Norte
Vítima de 63 anos foi encontrada sem vida no interior da garagem da Âncora Matias, no Engenho de Dentro; Polícia Civil investiga o caso
Funcionária de empresa de ônibus morre atropelada em garagem na Zona Norte
Vítima de 63 anos foi encontrada sem vida no interior da garagem da Âncora Matias, no Engenho de Dentro; Polícia Civil investiga o caso
Fux rejeita pedido para presidente da Alerj assumir o governo do Estado
Ação foi protocolada na semana passada no Supremo Tribunal Federal (STF)
'Henry morreu por hemorragia interna e múltiplos traumatismos', diz legista em júri de Jairinho e Monique
Médico, assistente técnico da acusação, foi o segundo a depor, nesta sexta-feira (29)
FMS 8 ao vivo: aposte em tempo real com App Nativo Betsul
Descubra como maximizar palpites durante a luta, com dados e odds que mudam a cada segundo
Capoeiristas da Rocinha denunciam turista colombiana por racismo
Mulher tentou colocar uma banana dentro da sacola utilizada para arrecadar contribuições
Militar é preso em Maricá acusado de estuprar o enteado de 10 anos
Abuso foi descoberto após a criança enviar mensagem de socorro para a mãe; laudo da perícia confirmou a violência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.