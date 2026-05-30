Cartaz divulgado pelo Disque Denúncia por informações que levem à localização de Júnior - Reprodução/Disque Denúncia

Cartaz divulgado pelo Disque Denúncia por informações que levem à localização de JúniorReprodução/Disque Denúncia

Publicado 30/05/2026 08:39

Rio – A Delegacia de Homicídios da capital (DHC) procura por Gilberto Mendes Júnior, conhecido apenas como Júnior, de 28 anos, acusado de planejar com a companheira, Maria Clara dos Santos Barcelos, a execução do pai dela. O crime ocorreu em 28 de março, no bairro de Senador Camará, na Zona Oeste.

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (29), um cartaz para auxiliar nas investigações, pedindo informações que levem à localização de Júnior. Agentes da DHC cumpriram mandado de prisão temporária contra Maria Clara , na terça (26), no supermercado onde ela trabalhava em Bangu, também na Zona Oeste.

De acordo com as investigações, Leonardo Martins Barcelos foi morto, em um imóvel residencial na Rua Conde de Pais Leme, por desavenças familiares. A vítima, que havia cedido um terreno ao casal, teria ameaçado tomar a casa construída por eles no local. Além disso, Júnior e Maria Clara também culpavam o sogro dele pela morte do cão de estimação da família.

No dia da execução, Júnior teria ido à residência de Leonardo e saído do imóvel logo depois de vizinhos escutarem disparos de arma de fogo. O homicídio aconteceu na presença da filha caçula da vítima, de 8 anos, que estava na casa.

O que corrobora a versão de um crime planejado em conjunto é um áudio enviado por Maria Clara para a avó, no qual ela afirma que só conseguiria ficar em paz com a morte do pai. Relatos de testemunhas também dão conta de um comportamento frio do casal diante da notícia da morte de Leonardo.

Contra Júnior há em aberto um mandado de prisão temporária, expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital, por homicídio qualificado, quando o crime é considerado hediondo e praticado por motivo fútil.