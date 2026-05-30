Feira Preta Festival será realizada até domingo (31), com muitas atrações de literatura e música - Reprodução / Redes sociais

Feira Preta Festival será realizada até domingo (31), com muitas atrações de literatura e músicaReprodução / Redes sociais

Publicado 30/05/2026 13:48

Rio – O Píer Mauá, na Região Portuária, recebe até às 21h30 domingo (31) a Feira Preta Festival, considerada a maior celebração de cultura e economia negra da América Latina. Com entrada gratuita, o evento, que ficou 10 anos fora do calendário oficial, promove shows e debates, sessões de filmes e ações de empreendedorismo negro, ocupando o Armazém Kobra, o Armazém 1 e outros pontos da Pequena África.

Os ingressos estão sendo distribuídos na entrada do festival e no Sympla , com possibilidade de lotação.

Neste sábado (30), às 13h40 o grupo Companhia Efeito Urbano apresenta o show “HipHop Samba” no palco Zungu. Já às 14h15, haverá simultaneamente um baile black, com Sandra Sá e Dom Filó, e a exibição do filme Malês, no Cine Raiz. No espaço Feira Pretinha, as crianças terão uma contação do livro “Ananse e o Baú de Histórias”, entre as 14h30 e 15h.

Para debater literatura, Conceição Evaristo abrirá uma mesa às 15h30, no espaço Cais do Valongo, com o tema "Era uma vez... escrevivências para o amanhã". E até as 16h20, o samba Canela de Velho divertirá o público. Encerrando a programação de sábado, o cinema do Pier Mauá exibirá o curta “O Senhor do Trem”, de Aída Queiroz e Cesar Coelho.

Já no domingo (31), Teresa Cristina será a atração principal, subindo ao palco Pedra do Sal às 20h10 para animar o público com um repertório diversificado de samba e MPB.

Confira o restante do evento na página oficial da Feira Preta: