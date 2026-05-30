Avião de pequeno porte caiu na Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Avião de pequeno porte caiu na Vila Bandeirantes, em Nova IguaçuReprodução / Redes sociais

Publicado 30/05/2026 11:57

Rio - Um avião monomotor caiu sobre uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (30). Lucas Augusto da Silva Neto, piloto da aeronave de pequeno porte, morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h45. Por meio de nota, a corporação informou que militares do quartel de Queimados encontraram a vítima já sem vida na Rua Irmãos Moreira. O caso foi encaminhado à 52ª DP (Nova Iguaçu). A área foi preservada para a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo uma aeronave de matrícula PU-VTF, em Nova Iguaçu (RJ).



Ainda de acordo com o órgão, técnicos atuaram na coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.