Idosos estão entre grupos prioritários, assim como menores de 6 anos - Edu Kapps/SMS

Idosos estão entre grupos prioritários, assim como menores de 6 anosEdu Kapps/SMS

Publicado 30/05/2026 12:27

Rio - A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) no Rio, que começou no início do mês e terminaria nesse domingo (31), foi prorrogada. Agora, a aplicação das doses, indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade - com crianças menores de 6 anos, idosos e gestantes como prioridades -, segue por tempo indeterminado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização acontece em 243 pontos de vacinação da cidade, incluindo clínicas da família, centros de saúde e as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: em Botafogo, todos os dias, das 8h às 22h; no Park Shopping Campo Grande, no horário de funcionamento do centro comercial; e no Shopping Nova América, também no horário de funcionamento do centro comercial.

Segundo especialistas, os riscos da gripe aumentam nos meses de outono e inverno e a vacinação é a principal forma de prevenir casos graves e óbitos provocados pelo vírus. O imunizante é considerado seguro, inclusive para casos de pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos, e pode ser aplicado junto a doses contra outras doenças. As únicas contraindicações são para pessoas com histórico de reação alérgica grave em aplicações anteriores, além de crianças menores de 6 meses.

“Não podemos subestimar a gripe, que é a principal doença do nosso calendário epidemiológico, nem permitir que ela cause internações e óbitos preveníveis pela vacina. Estamos no período de sazonalidade da doença e é importante que os grupos mais vulneráveis estejam prevenidos e com a caderneta de vacinação atualizada”, alertou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

Em 2025, o Rio registrou 1.036 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocados por influenza, com 144 óbitos. Já neste ano, mesmo com mais de 1 milhão de doses aplicadas, só uma em cada três pessoas dos grupos prioritários se vacinou até o momento.