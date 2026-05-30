Programação será aberta a todos os públicos e também oferecerá recreação infantil e ações de prevenção de acidentes - Erica Martin / Arquivo O Dia

Programação será aberta a todos os públicos e também oferecerá recreação infantil e ações de prevenção de acidentesErica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 30/05/2026 11:32

Rio – A partir das 7h deste domingo (31), a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, receberá um evento gratuito voltado para a saúde e ao bem-estar da população. A programação, promovida pelo Sest Senat, instituição de capacitação profissional e qualidade de vida dos empregados do setor de transportes, será aberta ao público em geral e tem previsão de encerrar às 13h.



Entre os serviços oferecidos estarão aferição de pressão arterial, medição de glicose, vacinação, ventosaterapia, avaliação postural, fisioterapia, odontologia, orientação de saúde bucal, bioimpedância , banheira de gelo, massagem e liberação miofascial. Além disso, professores de zumba, ioga, alongamento e funcional estão presentes para os interessados.



Haverá também recreação infantil e ações educativas para a prevenção de acidentes, como a simulação de direção, de capotamento e de impacto com uso do cinto de segurança, óculos que simulam embriaguez e outras experiências em realidade virtual.



Na área de nutrição, os participantes poderão ter orientações sobre alimentação saudável, análise de rótulos de produtos, explicações sobre macronutrientes, hidratação adequada e valor nutricional dos alimentos.



O Parque Quinta da Boa Vista fica no centro do bairro, próximo ao acesso B do metrô de São Cristóvão.