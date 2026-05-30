Corpo de Anic Herdy foi encontrado na casa de Lourival Fatiga, assassino confesso - Divulgação

Corpo de Anic Herdy foi encontrado na casa de Lourival Fatiga, assassino confessoDivulgação

Publicado 30/05/2026 15:49

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Lourival Correa Netto Fadiga, assassino confesso da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, pelo crime de denunciação caluniosa após ele acusar o empresário Benjamin Cordeiro Herdy, viúvo da vítima, de participação no assassinato, ocorrido em fevereiro de 2024, em Petrópolis, na Região Serrana.

Segundo a denúncia do MPRJ, Lourival passou a afirmar durante o andamento do processo criminal que Benjamin teria sido o mandante da morte da advogada. A acusação levou à abertura de uma investigação específica para apurar a suposta participação do empresário. Ao longo das diligências, a Polícia Civil realizou perícias, ouviu testemunhas e analisou dados bancários e telefônicos. De acordo com o Ministério Público, nenhuma prova foi encontrada que ligasse Benjamin ao crime.

O próprio MPRJ já havia se manifestado anteriormente pelo arquivamento do inquérito que investigava eventual participação do empresário. O entendimento foi mantido após análise da Procuradoria-Geral de Justiça. Na nova denúncia, os promotores sustentam que Lourival imputou falsamente a Benjamin a autoria intelectual do crime e provocou a abertura de uma investigação criminal sem que houvesse elementos que sustentassem a acusação.

Anic Herdy desapareceu em fevereiro de 2024 . O corpo da advogada só foi localizado meses depois, em setembro, em uma área de mata na Região Serrana. Lourival confessou à polícia o homicídio e também a ocultação do cadáver.

Na denúncia mais recente, o Ministério Público afirma que a versão apresentada por Lourival contra Benjamin não encontrou respaldo nas provas reunidas ao longo da investigação e aponta que a acusação foi feita de forma deliberada. O caso segue em tramitação na Justiça do Rio.