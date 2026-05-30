Corpo de Anic Herdy foi encontrado na casa de Lourival Fatiga, assassino confessoDivulgação
MP denuncia Lourival Fadiga por acusação falsa contra viúvo de Anic Herdy
Assassino confesso da advogada em Petrópolis passou a apontar Benjamin Herdy como mandante do crime, mas investigação foi arquivada por falta de provas
Guerra ao terror
A classificação do CV e do PCC como terroristas gera reações inflamadas e mostra que, mais do que criticar Flávio, o governo precisa estar mais atendo ao tema da Segurança
Governo do Estado do Rio reforça campanha de doação de leite materno no Hospital da Mulher
Unidade estadual de São João de Meriti completa dez anos do Banco de Leite Humano e alerta para queda no estoque
Acidentes em bicicletas elétricas: ortopedista alerta sobre aumento no número de fraturas e lesões
Profissional diz que os mais frequentes são fraturas de perna, punho, antebraço, mão e ombro
Secretaria Municipal de Saúde investiga possível caso de ebola no Rio
Paciente, de nacionalidade belga, veio de Uganda, na África, e está internado
Caso Henry Borel: Irmão diz que Monique Medeiros foi treinada para mentir
Bryan Medeiros afirmou no plenário que Jairo e seu advogado na época quiseram sustentar uma narrativa manipuladora após a morte do menino; júri entra na reta final
Adolescente é ferido por granada lançada por drone do tráfico
Jovem de 15 anos foi atingido na comunidade da Caixa D’Água; moradores fizeram ato pedindo paz, e caso é investigado pela Polícia Civil
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