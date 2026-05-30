Lula no lançamento do "Tela Brasil" com Ricardo Couto ao fundo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Lula no lançamento do "Tela Brasil" com Ricardo Couto ao fundoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/05/2026 15:43

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer elogios públicos ao governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, neste sábado (30). Durante o lançamento da plataforma 'Tela Brasil', serviço público e gratuito de streaming audiovisual do governo federal , em cerimônia no Palácio das Artes, na Barra da tijuca, Lula afirmou que o desembargador terá papel importante na recuperação do estado.

Ao anunciar a presença de Couto no evento, o presidente pediu aplausos ao governador interino e destacou sua atuação à frente do Palácio Guanabara. "O homem que vai ajudar a salvar o Rio de Janeiro", declarou Lula. Em seguida, reforçou o elogio: "Quero uma salva de palmas pra esse homem que vai consertar o Rio de Janeiro".

Esta é a segunda manifestação pública recente do presidente em apoio a Couto. Na semana passada, durante outra agenda no Rio, Lula afirmou que o desembargador deveria aproveitar o período à frente do governo para promover mudanças profundas . "Se a Assembleia [do Rio] tivesse que indicar um [governador interino], ia vir um miliciano. Então, aproveite esses seis meses que você tem, ou dez meses, e faça o que muita gente não fez em dez anos neste estado", disse o petista na ocasião.

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto assumiu interinamente o comando do estado em março, após a renúncia do então governador Cláudio Castro (PL). Com a vacância do cargo e sem outras autoridades da linha sucessória aptas a assumir a função, o desembargador foi conduzido ao governo estadual.

Desde que tomou posse, Couto tem implementado uma série de mudanças administrativas. Até a semana passada, o governo havia publicado 3.171 exonerações em 69 órgãos estaduais. As medidas atingiram todas as 33 secretarias da estrutura administrativa fluminense, além de 36 órgãos vinculados às pastas.