Lula no lançamento do "Tela Brasil" com Ricardo Couto ao fundoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Lula volta a rasgar elogios ao governador interino do Rio: 'Vai ajudar a consertar o estado'
Em cerimônia no Palácio das Artes para lançamento de plataforma pública de streaming, presidente ainda pediu uma salva de palmas a Ricardo Couto
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André Luiz Cardoso Eccard, de 49 anos, foi baleado na cabeça durante patrulhamento em Jacarepaguá; outros três policiais ficaram feridos e um segue internado
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Teresa Cristina e Conceição Evaristo são atrações confirmadas no evento, que vai até domingo
Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada no Rio
Imunização é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade
Piloto morre em queda de monomotor sobre imóvel em Nova Iguaçu
Lucas Augusto da Silva Neto comandava a aeronave de pequeno porte. As causas do acidente ainda são desconhecidas
Grátis! Quinta da Boa Vista recebe ações de saúde e bem-estar neste domingo
Evento terá serviço odontológico, de vacinação, bioimpedância, entre outros, das 7h às 13h
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