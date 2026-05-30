As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. - Reprodução/Redes Sociais

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/05/2026 16:43

Um incêndio atingiu o primeiro andar de um imóvel na Rua General Caldwell, no Centro do Rio, no fim da manhã deste sábado (30), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Por causa da ocorrência, um trecho da via precisou ser interditado durante o combate às chamas.

Não houve relato de feridos e as causas do incêndio são desconhecidas.

Com a interdição da Rua General Caldwell, entre a Rua Frei Caneca e a Rua do Senado, agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal foram acionados para organizar o trânsito.

