O subtenente Jorge Leonardo Santos Barros deixa esposa, um filho e uma enteada - Reprodução/ Redes sociais

O subtenente Jorge Leonardo Santos Barros deixa esposa, um filho e uma enteadaReprodução/ Redes sociais

Publicado 16/06/2026 19:22

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes que atuavam na região foram atacadas a tiros por criminosos durante a ação. No confronto, o policial foi atingido por disparos e socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), onde permaneceu internado até não resistir aos ferimentos.

Jorge Leonardo Santos Barros ingressou na corporação em 2002 e era lotado na Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Borel. Ao longo da carreira, também atuou em diversas unidades da PM, entre elas o 12º BPM (Niterói), o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e outras UPPs.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do agente e destacou sua trajetória na corporação.

O subtenente deixa esposa, um filho e uma enteada. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.