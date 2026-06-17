O cantor, compositor e comediante Chocolate morreu em 1989Reprodução
Na ocasião, o enredo homenageava o primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin de Oliveira. No processo, Katya explicou que imagens e vídeos do pai teriam sido exibidos em alegorias e divulgados em plataformas digitais e redes sociais da escola de samba, sem qualquer autorização prévia da família.
A defesa do Salgueiro, no entanto, frisou que a utilização da identidade do artista ocorreu exclusivamente em contexto cultural e histórico, como homenagem a artistas negros ligados ao circo e ao Carnaval, sem finalidade comercial ou ofensiva. A escola alegou também que a imagem foi obtida em pesquisa pública na internet e que não violou honra, intimidade ou boa fama do homenageado, estando inserida em manifestação cultural de interesse público.
Na decisão, o juiz determinou que "embora a parte ré sustente que a utilização da imagem ocorreu em contexto histórico-cultural e artístico, invocando a liberdade de expressão e o interesse público inerente ao carnaval, tal circunstância não afasta, por si só, a tutela conferida ao direito de imagem, especialmente diante da ausência de comprovação de autorização específica para sua utilização".
O magistrado também condenou a agremiação a excluir, no prazo de 48 horas, todas as publicações em suas redes sociais contendo a imagem do artista Dorival Silva, bem como não usar a imagem sem a devida autorização, sob pena de multa a ser aplicada em eventual execução. A sentença é do dia 28 de maio.
"A agremiação reafirma seu respeito às decisões da Justiça e esclarece que o caso continuará sendo tratado pelas vias legais cabíveis. Por esse motivo, não fará comentários adicionais sobre o assunto neste momento", informou em comunicado.
Ele fez grande sucesso nas décadas de 1950 e 1960 em programas de rádio e televisão, além de ter composto clássicos da MPB gravados por grandes nomes como Elizeth Cardoso, Ângela Maria, Nora Ney e Elis Regina.
Na TV, destacou-se como comediante, participou de programas ao lado de Chico Anysio e marcou gerações em "A Praça da Alegria", humorístico apresentado por Manuel de Nóbrega.
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