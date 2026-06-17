Café Lamas, de 152 anos, ficará fechado para obras após incêndio - Érica Martin / Agência O Dia

Café Lamas, de 152 anos, ficará fechado para obras após incêndioÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/06/2026 11:42

Rio - Funcionários do histórico e tradicional Café Lamas, atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira (16) , afirmam que as chamas começaram devido um problema em uma fritadeira da cozinha. Localizado no Flamengo, na Zona Sul, o restaurante é considerado o mais antigo em atividade no país, com 152 anos, e é patrimônio cultural da cidade do Rio.

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Ao DIA, o subgerente Antônio Lima, de 64 anos, ainda não sabe contabilizar o prejuízo, mas garantiu que o estabelecimento voltará a funcionar em breve. O idoso, que trabalha há 37 anos no Café Lamas, agradeceu todo apoio da clientela.

"Desde a hora que cheguei, não para de vir gente para nos confortar. Os funcionários estão muito abalados. Graças a Deus, ninguém se feriu. Não podemos falar quanto tempo ficará fechado. Vai depender da perícia para depois dar início às obras, mas vamos voltar, se Deus quiser. Não será hoje, nem amanhã, mas vai funcionar", comentou.

O eletricista Edivânio Rodrigues, que trabalha desde 2000 na manutenção elétrica do estabelecimento, disse que houve um problema na fritadeira, o que deu início às chamas, que se alastraram pela cozinha. A fumaça se propagou para o salão.

"Segundo a cozinha, a fritadeira ferveu e veio as chamas de fogo com a combustão. Os bombeiros cessaram rapidamente o fogo, graças a Deus. A parte elétrica da cozinha terá que ser refeita. Tinha três meses que eu tinha feito a elétrica nova", contou.

Nas redes sociais, o Lamas agradeceu o serviço do Corpo de Bombeiros. "Após o incidente, precisaremos de alguns dias para reparos em nossas dependências. O local foi evacuado da maneira mais segura e eficiente possível. Graças a Deus, nossos funcionários e clientes não sofreram nenhum dano físico. Agradecemos imensamente à equipe de bombeiros pela ação rápida, eficiência e dedicação", diz o post.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) também destacou que o estabelecimento abrirá as portas o mais breve possível. "O sr. Milton Brito, dono do Lamas, acionou o seguro. Vai fazer as intervenções necessárias. Vida longa ao Lamas!", escreveu.

O incidente é investigado pela 9ª DP (Catete). Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em diligências para apurar as causas do incêndio.

A Defesa Civil Municipal realizou uma vistoria na noite desta terça-feira (16). De acordo com a Prefeitura do Rio, técnicos não constataram danos estruturais no imóvel, porém o local foi interditado em função do risco potencial de pane elétrica. A pasta orientou que o proprietário procure um profissional habilitado para solucionar o problema.

História

Tradicional ponto de encontro de políticos, escritores e músicos, o Café Lamas é o restaurante mais antigo da cidade, sendo inaugurado em 1874. Fundado no Largo do Machado, se mudou depois de 102 anos para o atual ponto, na Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo.

Desde o começo, além da sua cozinha internacionalmente conhecida, que sempre atraiu turistas de inúmeros países, tornou-se o ponto de encontro de intelectuais, políticos, escritores, banqueiros, diretores, executivos, músicos e cantores, estudantes universitários, atores e atrizes de cinema, teatro e televisão.

Ruy Barbosa, Machado de Assis, Olavo Bilac, Monteiro Lobato e João do Rio costumavam frequentar a casa, além dos políticos Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas e Epitácio Pessoa.

O estabelecimento foi declarado Patrimônio Cultural Carioca em 1994.