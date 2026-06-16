Incêndio atinge tradicional Restaurante Café Lamas, no Flamengo - Reprodução/Redes sociais

Incêndio atinge tradicional Restaurante Café Lamas, no FlamengoReprodução/Redes sociais

Publicado 16/06/2026 17:54

Rio - Um incêndio atingiu o tradicional Restaurante Café Lamas, no Flamengo, Zona Sul, na tarde desta terça-feira (16). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 17h20 para atender à ocorrência na Rua Marquês de Abrantes, nº 18. Às 18h40 o fogo já havia sido controlado e a operação entrou em fase de rescaldo. Não há informações de feridos.

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As causas do incêndio ainda serão apuradas pela Polícia Civil. Através das redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, informou que as chamas ficaram concentradas em uma parte da cozinha do estabelecimento, sem que houvesse vítimas ou danos estruturais. "O senhor Milton Brito, dono do Lamas, já acionou o seguro, vai fazer as intervenções necessárias e abrir as portas o mais breve possível. Vida longa ao Lamas", escreveu Cavaliere.

O Café Lamas é considerado patrimônio cultural da cidade do Rio e acumula 152 anos de atividade ininterrupta, sendo um dos restaurantes mais antigos do país, e o mais antigo em atividade na capital.

História

Tradicional ponto de encontro de políticos, escritores e músicos, foi aberto em 1874 e, segundo o histórico da RioTur, da Prefeitura do Rio, o Café Lamas é o bar mais antigo da cidade. Originalmente inaugurado na Rua do Catete, se mudou após 102 anos para o atual ponto, no Flamengo.

Ruy Barbosa, Machado de Assis, Olavo Bilac, Monteiro Lobato e João do Rio costumavam frequentar a casa, além dos políticos Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas e Epitácio Pessoa. Sobre o restaurante, o poeta Manuel Bandeira escreveu: "O Café Lamas continua aberto, imortal, dessa imortalidade idêntica à da natureza que se renova cada ano pela força da primavera".

O estabelecimento foi declarado Patrimônio Cultural Carioca em 1994. A reportagem tenta contato com o Café Lamas.



