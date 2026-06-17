Grupo anunciava produtos de marcas conhecidas em plataformas de e-commerce - Divulgação / MPRJ

Grupo anunciava produtos de marcas conhecidas em plataformas de e-commerceDivulgação / MPRJ

Publicado 17/06/2026 10:06

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 14 pessoas acusadas de integrar uma associação criminosa responsável por fabricar e vender suplementos alimentares falsificados pela internet. Nesta quarta-feira (17), agentes cumprem mandados de busca e apreensão em cinco municípios fluminenses.



A ação ocorre em endereços localizados no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Mangaratiba, na Costa Verde, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com as investigações, o grupo anunciava suplementos alimentares e produtos com finalidade terapêutica de marcas conhecidas em plataformas de e-commerce, utilizando imagens dos produtos originais e preços abaixo do mercado. No entanto, os consumidores recebiam itens adulterados.



Os denunciados responderão pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de produtos. Ainda de acordo com o Ministério Público, as empresas de comércio eletrônico colaboraram com as investigações ao fornecer dados que ajudaram na identificação dos envolvidos.



Na primeira fase da investigação, uma operação realizada pela Polícia Civil localizou um laboratório clandestino utilizado para a fabricação dos produtos adulterados. Também foi encontrado um galpão com grande quantidade de mercadorias farmacêuticas, centenas de encomendas prontas para envio e milhares de rótulos, o que demonstrou a estrutura industrial do esquema.



A pedido do MPRJ, a Justiça determinou a suspensão provisória das atividades de seis empresas ligadas aos denunciados.