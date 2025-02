Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo - Reprodução / Internet

Monumento aos Pracinhas, no Aterro do FlamengoReprodução / Internet

Publicado 22/02/2025 07:59

Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou nesta sexta-feira (21) um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro, para apoiar a revitalização e restauração do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. Inaugurado em 5 de agosto de 1960, o local começou a apresentar problemas de conservação no início dos anos 70.

Participaram da cerimônia o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, general Carlos Machado.

A data da assinatura do acordo coincide com as comemorações dos 80 anos da tomada do Monte Castello, no Norte da Itália, pelas tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, com participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O monumento é um equipamento cultural e um mausoléu, que guarda os restos mortais de ex-combatentes brasileiros tombados em solo italiano durante o conflito contra o nazifascismo.

"Este monumento não é apenas um marco arquitetônico, mas um símbolo de coragem e sacrifício dos brasileiros que lutaram contra o avanço do nazifascismo e do autoritarismo na Segunda Guerra Mundial. Ao valorizar essa memória, honramos os heróis das três Forças Armadas e reforçamos os valores da liberdade e da democracia, tão fundamentais para o nosso país", disse Mercadante.

O Monumento recebeu a primeira intervenção em 1972, quando foram identificados problemas na plataforma em balanço. Passados 12 anos, a plataforma votou a apresentar trincas, perto das esculturas. No início dos anos 90, houve vistoria técnica e busca por convênios, mas a revitalização só veio em 2001. Atualmente, suas estruturas encontram-se deterioradas e com risco de colapsar.

O Departamento de Educação e Cultura do Exército buscou a parceria da Fundação Cultural Exército Brasileiro (Funceb) para desenvolver um projeto ambicioso de revitalização e restauração do monumento, a ser executado em três etapas, prevendo nove licitações com valor total estimado em R$ 58,6 milhões. Além de melhorar as condições de guarda e preservação do acervo, o projeto visa à atração de mais visitantes, com acessibilidade também para pessoas com deficiência, e ao aumento da segurança para militares e visitantes.

O acordo formaliza a parceria para troca de informações e auxílio técnico pelo prazo de 60 meses, a contar da data da assinatura do acordo, podendo ser prorrogado mediante aditivo. O banco se dispôs a prestar suporte técnico ao Exército nas atividades a serem realizadas no restauro do monumento, assim como articulação de recursos adicionais para o projeto. Pela parceria firmada nesta sexta, não há transferência de recursos entre as duas partes.