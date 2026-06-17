Entre os produtos apreendidos estavam 197 latas de cerveja, 56 energéticos, 62 pacotes de mortadela e 14 pacotes de nuggets furtadosDivulgação PCRJ
A investigação teve início após um representante de uma empresa do ramo alimentício denunciar o furto de diversos produtos pertencentes à companhia. A partir das informações, os agentes identificaram um imóvel que estaria sendo utilizado como ponto de receptação das mercadorias.
No galpão, os policiais encontraram diversos produtos que, segundo as investigações, haviam sido furtados da empresa. Ao todo, os agentes recuperaram 197 latas de cerveja, 56 latas de energético, 62 pacotes de mortadela e 14 pacotes de nuggets. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.
No local, dois homens foram flagrados comercializando os produtos. De acordo com a Polícia Civil, eles não apresentaram documentos que comprovassem a procedência legal das mercadorias e foram presos em flagrante por receptação.
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