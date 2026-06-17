Entre os produtos apreendidos estavam 197 latas de cerveja, 56 energéticos, 62 pacotes de mortadela e 14 pacotes de nuggets furtados - Divulgação PCRJ

Entre os produtos apreendidos estavam 197 latas de cerveja, 56 energéticos, 62 pacotes de mortadela e 14 pacotes de nuggets furtadosDivulgação PCRJ

Publicado 17/06/2026 16:41

Rio - Dois homens não identificados foram presos em flagrante por receptação, nesta terça-feira (16), na Pavuna, Zona Norte. A operação resultou na descoberta de um galpão utilizado para armazenar e comercializar mercadorias furtadas. Centenas de produtos foram recuperados pelos agentes. As identificações não foram divulgadas.



A investigação teve início após um representante de uma empresa do ramo alimentício denunciar o furto de diversos produtos pertencentes à companhia. A partir das informações, os agentes identificaram um imóvel que estaria sendo utilizado como ponto de receptação das mercadorias.



No galpão, os policiais encontraram diversos produtos que, segundo as investigações, haviam sido furtados da empresa. Ao todo, os agentes recuperaram 197 latas de cerveja, 56 latas de energético, 62 pacotes de mortadela e 14 pacotes de nuggets. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

As diligências continuaram em uma feira na Pavuna, onde outras mercadorias de origem ilícita foram localizadas.



No local, dois homens foram flagrados comercializando os produtos. De acordo com a Polícia Civil, eles não apresentaram documentos que comprovassem a procedência legal das mercadorias e foram presos em flagrante por receptação.





