Lucas Frota, de camisa preta, foi velado na manhã desta segunda-feira - Reprodução

Lucas Frota, de camisa preta, foi velado na manhã desta segunda-feiraReprodução

Publicado 15/06/2026 12:33

Rio - O produtor musical Lucas Frota, que morreu no acidente entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes , foi cremado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A cerimônia de despedida aconteceu no salão celestial, no fim da manhã, com a presença de familiares e amigos.

Lucas, de 26 anos, era filho da advogada Cristiane Frota e enteado do desembargador Elton Leme. O governador em exercício do Rio, o desembargador Ricardo Couto, participou da cerimônia. Em nota, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) lamentou a morte do jovem e desejou força aos familiares.

Além do produtor musical, cinco pessoas morreram durante a colisão dos dois helicópteros , na manhã de domingo (14). São eles: o cantor norte-americano Oliver Tree, o influenciador argentino Gaspar Prim, o diretor audiovisual Lucas Vignale e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Ainda nesta segunda-feira, parentes do argentino Lucas Vignale estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para realizar a remoção do corpo

As aeronaves caíram no pátio de uma concessionária na Avenida das Américas. Com o impacto, uma delas explodiu e provocou um incêndio que atingiu veículos estacionados no espaço.