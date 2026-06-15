Lucas Frota, de camisa preta, foi velado na manhã desta segunda-feiraReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O produtor musical Lucas Frota, que morreu no acidente entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, foi cremado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A cerimônia de despedida aconteceu no salão celestial, no fim da manhã, com a presença de familiares e amigos.
Lucas, de 26 anos, era filho da advogada Cristiane Frota e enteado do desembargador Elton Leme. O governador em exercício do Rio, o desembargador Ricardo Couto, participou da cerimônia. Em nota, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) lamentou a morte do jovem e desejou força aos familiares.
Além do produtor musical, cinco pessoas morreram durante a colisão dos dois helicópteros, na manhã de domingo (14). São eles: o cantor norte-americano Oliver Tree, o influenciador argentino Gaspar Prim, o diretor audiovisual Lucas Vignale e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.
Ainda nesta segunda-feira, parentes do argentino Lucas Vignale estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para realizar a remoção do corpo
As aeronaves caíram no pátio de uma concessionária na Avenida das Américas. Com o impacto, uma delas explodiu e provocou um incêndio que atingiu veículos estacionados no espaço.
fotogaleria
Lucas Frota, de camisa preta, foi velado na manhã desta segunda-feira
Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de carros elétricos, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na manhã deste domingo (14). Seis pessoas morreram. Com o impacto, as aeronaves de pequeno porte acabaram explodindo em cima dos veículos, e desencadeou um grande incêndio no local, ao lado da Rua Beth Lago.
Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de carros elétricos, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na manhã deste domingo (14). Seis pessoas morreram. Com o impacto, as aeronaves de pequeno porte acabaram explodindo em cima dos veículos, e desencadeou um grande incêndio no local, ao lado da Rua Beth Lago.
Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de carros elétricos, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na manhã deste domingo (14). Seis pessoas morreram. Com o impacto, as aeronaves de pequeno porte acabaram explodindo em cima dos veículos, e desencadeou um grande incêndio no local, ao lado da Rua Beth Lago.
Queda de helicópteros deixou seis mortos, no Recreio dos Bandeirantes
Queda de helicópteros deixou seis mortos, no Recreio dos Bandeirantes
Parentes do argentino Lucas Vignale estiveram no IML
Parentes do argentino Lucas Vignale estiveram no IML
Parentes do argentino Lucas Vignale estiveram no IML
Parentes do argentino Lucas Vignale estiveram no IML