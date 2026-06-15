Tayana Rangel Cardeal e o amigo há mais de 30 anos, Davidson Vasconcellos - Reprodução/Redes sociais

Tayana Rangel Cardeal e o amigo há mais de 30 anos, Davidson Vasconcellos Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/06/2026 17:46

Rio - A Justiça do Rio soltou a sargento da Marinha Tayana Rangel Cardeal, que estava presa desde o dia 24 de maio por matar a tiros o próprio amigo , o empresário Davidson Vasconcellos, durante uma festa de 15 anos no bairro Campinho, na Zona Norte do Rio. A arma usada no crime pertencia ao marido dela, um policial militar.

Tayana foi colocada em liberdade na última sexta-feira (12) e terá que cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo. Ela também está proibida de manter contato com as testemunhas do caso, com exceção do marido.



Na decisão, o desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa destacou que Tayana é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por isso poderia responder ao processo em liberdade. "Assim, diante da peculiaridade do caso, é mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão", escreveu.

Relembre o caso

De acordo com testemunhas, Tayana e Davidson eram amigos há 30 anos e estavam com familiares e outros amigos em uma festa de debutante. Já no final da celebração, a sargento e o marido se desentenderam. O empresário, então, separou a briga. Em seguida, a militar saiu do local e retornou armada, baleando a vítima. A filha de Davidson estava presente na festa e testemunhou o crime.

Tayana foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio. O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

À época, a Marinha do Brasil destacou que a atitude não representa a instituição e disse que permanecerá colaborando com as investigações: "A militar envolvida encontra-se à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos".



