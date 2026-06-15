Forte chuva atingiu a zona sul nesta segunda - Reprodução/Centro de Operações Rio

Forte chuva atingiu a zona sul nesta segunda Reprodução/Centro de Operações Rio

Publicado 15/06/2026 16:59 | Atualizado 15/06/2026 22:55

Rio – Diversos bairros da Zona Sul tiveram, nesta segunda-feira (15), o registro de chuva intensa. O maior volume foi registrado na Rocinha, que chegou a acumular 99,8 milímetros de chuva em 24 horas, segundo dados do Sistema Alerta Rio divulgados às 22h15.

A instabilidade começou a ganhar força durante a tarde. Entre 15h45 e 16h, a estação da Rocinha registrou 7 mm em apenas 15 minutos, índice classificado como chuva forte. No mesmo período, houve chuva moderada em bairros como Vidigal, Jardim Botânico, Copacabana, Urca, Barra da Tijuca e Grota Funda.

Pouco depois, às 16h30, a comunidade já liderava os acumulados da cidade, com 30,8 mm em uma hora e 32,8 mm em 24 horas. Ao longo da noite, os volumes continuaram aumentando até que o local atingisse quase 100 mm no acumulado diário, além de registrar 15 mm na última hora e 4,6 mm nos 15 minutos anteriores à última medição.

O forte volume de chuva coincidiu com um desmoronamento na localidade da Jaqueira, na Rua 1, onde inicialmente circulou a informação de um deslizamento de terra. Posteriormente, a prefeitura informou que o problema foi causado pelo rompimento de uma adutora, que provocou grande quantidade de água e lama na região. No entanto, a Águas do Rio, concessionária que administra o serviço na comunidade, negou o ocorrido e informou que no local havia apenas uma tubulação de esgoto de pequeno porte danificada. O incidente levou à interdição da Estrada da Gávea, na altura da Rua Portão Vermelho. Não houve registro de feridos.

Além da Rocinha, outros bairros registraram acumulados expressivos ao longo do dia. Em Laranjeiras, o volume chegou a 41,4 mm em 24 horas, enquanto Santa Teresa acumulou 40 mm. O Recreio dos Bandeirantes registrou 36,6 mm, seguido pela Grota Funda, com 34,6 mm, e pelo Alto da Boa Vista, com 33 mm. O Jardim Botânico alcançou 32 mm, enquanto a Barra/Riocentro acumulou 25,6 mm.

Na Grande Tijuca, a chuva também foi significativa. A estação da Tijuca registrou 25,4 mm em 24 horas, enquanto a Tijuca/Muda chegou a 23,4 mm. Durante a última hora analisada pelo Alerta Rio, a Barra/Riocentro registrou 10,4 mm, o Recreio dos Bandeirantes 13,6 mm, a Rocinha 15 mm, a Tijuca 8,6 mm e a Tijuca/Muda 8,4 mm.

Os reflexos da chuva também atingiram o transporte público. O VLT Carioca informou a paralisação da operação da Linha 4, entre o Terminal Gentileza e a Praça XV. Já a Linha 2, que liga a Praia Formosa à Praça XV, chegou a operar com intervalos de até uma hora. As linhas 1 e 3 permaneceram em funcionamento com intervalos entre 10 e 12 minutos.

O Centro de Operações Rio (COR) registrou ainda bolsões d'água na Rua Professor Abelardo Lobo, na Lagoa; na Rua Humaitá, próximo ao acesso ao Túnel Rebouças; e na Rua Jardim Botânico, na altura do Parque Lage.

Segundo o Alerta Rio, a chuva é causada pela atuação de uma região de baixa pressão associada à entrada de umidade do oceano. A previsão para esta terça-feira (16) é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia e ventos moderados. As autoridades orientam moradores de áreas sujeitas a alagamentos e movimentação de encostas a acompanharem os avisos emitidos pelo Centro de Operações Rio, Defesa Civil e Sistema Alerta Rio.