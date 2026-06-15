A iniciativa reforçou a campanha educativa "Não Finja que Não Me Viu! Ceda o Lugar" - Érica Martin/Agência O DIA

A iniciativa reforçou a campanha educativa "Não Finja que Não Me Viu! Ceda o Lugar"Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 15/06/2026 17:21 | Atualizado 15/06/2026 17:27

Rio – Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado neste domingo (15), o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) promoveu uma ação de conscientização nos terminais João Goulart, em Niterói, e Margaridas, na Zona Oeste da capital. A iniciativa reforçou a campanha educativa "Não Finja que Não Me Viu! Ceda o Lugar", voltada ao respeito aos assentos preferenciais nos transportes intermunicipais.