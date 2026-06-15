A iniciativa reforçou a campanha educativa "Não Finja que Não Me Viu! Ceda o Lugar"Érica Martin/Agência O DIA
Durante a mobilização, equipes da Ouvidoria distribuíram panfletos e orientaram passageiros sobre a importância de garantir o acesso aos assentos destinados a idosos, gestantes, pessoas com deficiência, obesos, passageiros com crianças de colo e pessoas com mobilidade reduzida.
Segundo a ouvidora do Detro-RJ, Karina Continentino, a campanha busca conscientizar a população de que negar o lugar a quem possui prioridade é uma atitude que também pode ser considerada uma forma de violência.
“É uma campanha 100% educativa, onde orientamos todos os passageiros a ceder o lugar. Porque não ceder o lugar não deixa de ser uma violência contra o idoso, contra uma pessoa com deficiência, uma mulher grávida ou uma mãe com criança de colo”, afirmou.
Karina destacou que a falta de empatia ainda é recorrente no transporte público e que muitos passageiros simplesmente ignoram quem necessita do assento preferencial.
“As pessoas fingem realmente que não viram. O nome da campanha é justamente esse. A gente tenta abordar principalmente os jovens, porque é de casa que se aprende e é desde pequeno que se aprende a ter empatia e respeito pelo próximo”, disse.
A ouvidora também lembrou que a existência de assentos identificados não elimina a responsabilidade dos demais passageiros.
“Temos lugares marcados nos ônibus, mas isso não significa que, se eles estiverem ocupados, as outras pessoas não precisem ceder seus lugares. O importante é ter consciência e respeito com quem mais precisa”, completou.
A campanha "Não Finja que Não Me Viu! Ceda o Lugar" é realizada de forma permanente pelo Detro-RJ e tem como objetivo estimular a conscientização dos usuários do transporte intermunicipal sobre os direitos garantidos pela Lei Estadual nº 8.415, que assegura prioridade de assento aos grupos previstos na legislação.
Em casos de desrespeito aos direitos dos passageiros ou para registrar reclamações sobre linhas intermunicipais, os usuários podem procurar a Ouvidoria do Detro-RJ pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelos canais oficiais do Governo do Estado.
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