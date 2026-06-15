Rio - Luan Vitor França de Medeiros, apontado como operador financeiro do Terceiro Comando Puro, foi colocado em liberdade menos de um mês depois de ser preso em flagrante. No dia 24 de maio, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) detiveram ele dentro de um restaurante de luxo, em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Segundo as investigações, ele movimentou e lavou ao menos R$ 5 milhões para a facção.
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Luan deixou o presídio Jonas Lopes de Carvalho, no Complexo de Gericinó, na sexta-feira (12), após decisão judicial.
Investigação
Apurações da DRE-CAP identificaram que Luan usava as redes sociais para divulgar plataformas clandestinas de apostas e jogos de azar, promovendo a captação de usuários e a movimentação de dinheiro por meio do ambiente digital.
De acordo com a especializada, Luan tinha papel estratégico na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, utilizando a projeção nas redes para dar a aparência de atividade econômica lícita e lavar recursos da facção.
Luan responde por associação para o tráfico de drogas, contravenção penal relacionada a jogos de azar e induzimento à especulação - crime caracterizado por induzir pessoas, explorando a inexperiência ou vulnerabilidade, a participar de apostas e operações financeiras com elevado potencial de prejuízo.
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