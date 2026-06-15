Luan Vitor França de Medeiros foi preso por agentes da DRE-CAP em maio deste ano - Divulgação

Luan Vitor França de Medeiros foi preso por agentes da DRE-CAP em maio deste anoDivulgação

Publicado 15/06/2026 20:51

Rio - Luan Vitor França de Medeiros, apontado como operador financeiro do Terceiro Comando Puro , foi colocado em liberdade menos de um mês depois de ser preso em flagrante. No dia 24 de maio, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) detiveram ele dentro de um restaurante de luxo, em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Segundo as investigações, ele movimentou e lavou ao menos R$ 5 milhões para a facção.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Luan deixou o presídio Jonas Lopes de Carvalho, no Complexo de Gericinó, na sexta-feira (12), após decisão judicial.

Investigação

Apurações da DRE-CAP identificaram que Luan usava as redes sociais para divulgar plataformas clandestinas de apostas e jogos de azar, promovendo a captação de usuários e a movimentação de dinheiro por meio do ambiente digital.

De acordo com a especializada, Luan tinha papel estratégico na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, utilizando a projeção nas redes para dar a aparência de atividade econômica lícita e lavar recursos da facção.



Luan responde por associação para o tráfico de drogas, contravenção penal relacionada a jogos de azar e induzimento à especulação - crime caracterizado por induzir pessoas, explorando a inexperiência ou vulnerabilidade, a participar de apostas e operações financeiras com elevado potencial de prejuízo.