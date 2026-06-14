Queda de helicópteros deixou seis mortos, no Recreio dos Bandeirantes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Queda de helicópteros deixou seis mortos, no Recreio dos BandeirantesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 10:14

Rio - Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de carros elétricos, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na manhã deste domingo (14). Seis pessoas morreram. Com o impacto, as aeronaves de pequeno porte acabaram explodindo em cima dos veículos, e desencadeou um grande incêndio no local, ao lado da Rua Beth Lago.

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No primeiro helicóptero estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. Já na outra aeronave estava apenas o piloto Charles marsillac.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados às 9h para o local. Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência. Todos os tripulantes das aeronave morreram. Quinze carros pegaram fogo e outros cinco ficaram danificados.

Segundo relatos de moradores, o barulho da colisão e queda se assemelhou ao de estouros de fogos de artifício. Um grande incêndio se formou no local.

O Centro de Operações Rio informou que a pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, está interditada.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a dimensão do acidente.

Queda de dois helicópteros no pátio de uma concessionária de carros elétricos provoca explosões, no Recreio dos Bandeirantes.



Imagens: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/NykvxFcKWy — Jornal O Dia (@jornalodia) June 14, 2026

Ao DIA, o jardineiro Jair Silva, de 60 anos, que mora na região, contou que estava dormindo quando ouviu o barulho da queda dos helicópteros. "Escutei o barulho, as pessoas gritando 'caiu'. Estava tipo um inferno, um monte de carro pegando fogo. Aqui é rota de helicóptero e aconteceu esse acidente aí", disse.

A Polícia Militar informou que o 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) está no local e atuam no isolamento da área. A 42ª DP também vai investiga o ocorrido. Segundo o delegado Alan Luxardo, titular da distrital, todos os tripulantes, que ainda não foram identificados, morreram. O caso foi registrado como homicídio culposo.

"Numa aeronave, havia o piloto e mais quatro passageiros. Na outra, havia só o piloto. Agora nós estamos aguardando os resultados periciais e o Cenipa já foi acionado para fazer a constatação da parte técnica das aeronaves. A princípio foi registrado como homicídio culposo para verificar de quem foi a responsabilização pelo pelo acidente", explicou.

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Agentes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, de matrículas PP-MAC e PR-DJJ.

Durante o procedimento inicial, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.