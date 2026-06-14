Linha Amarela terá interdição temporária para obras em rede de água a partir desta segunda-feira (15) - Divulgação/Prefeitura do Rio

Linha Amarela terá interdição temporária para obras em rede de água a partir desta segunda-feira (15)Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 14/06/2026 13:27

Rio - A partir desta segunda-feira (15), a alça de saída 5 da Linha Amarela, que dá acesso ao Shopping Nova América, no sentido Barra da Tijuca, será temporariamente interditada até o dia 22 de junho para a realização de uma obra emergencial da concessionária Águas do Rio.

Como alternativa, os motoristas deverão utilizar a saída 4, em Pilares. A partir desse ponto, a Lamsa, concessionária que administra a via expressa, informou que todo o percurso de desvio estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas.

A intervenção é necessária para a execução de reparos em uma rede localizada no canal da via. Os serviços exigirão escavações e a utilização de equipamentos de grande porte, o que inviabiliza a manutenção do tráfego no local durante o período da obra.



A Lamsa recomenda atenção redobrada à sinalização implantada na região e orienta os condutores a planejarem seus deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento.