Fotos revelam partes das aeronaves espalhadas pelo local e a dimensão dos danos causados - Ângela Góes /CBMERJ

Fotos revelam partes das aeronaves espalhadas pelo local e a dimensão dos danos causadosÂngela Góes /CBMERJ

Publicado 14/06/2026 13:48

Rio - Imagens mostram os destroços dos helicópteros que colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de carros elétricos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (14). As fotos revelam partes das aeronaves espalhadas pelo local e a dimensão dos danos causados no estacionamento da empresa após o acidente. Confira:

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Na primeira aeronave, as vítimas foram identificadas como Alexandre Souza - piloto -, Lucas Brito Chaves - passageiro -, Nickel Oliver Tree - passageiro -, Lucas Vignale - passageiro - e Gaspar Prim - passageiro. No segundo helicóptero estava apenas o piloto Charles Marsillac.

De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, os pilotos envolvidos no acidente eram experientes . “Dos dois lados se tratavam de pilotos muito experientes, com muitas horas de voo. A gente precisa realmente aguardar a apuração por parte do Cenipa para entender o que aconteceu. O nosso papel diante de uma fatalidade, diante de uma tragédia dessa é se solidarizar profundamente com as famílias. Eu, pessoalmente, conhecia algumas das famílias, e pessoas do convívio dos pilotos e dos passageiros. Tudo indica que foi uma colisão entre os dois helicópteros”, disse.

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Agentes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, de matrículas PP-MAC e PR-DJJ.

A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) também investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio culposo.

Em nota, a BYD se pronunciou sobre a tragédia:



"A BYD lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes (RJ), que atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da marca. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.



A empresa acompanha a situação com atenção, presta apoio no local por meio da concessionária e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário."