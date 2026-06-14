Prefeito Eduardo Cavaliere no local do acidente - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Prefeito Eduardo Cavaliere no local do acidenteGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 12:35

Rio - Os pilotos envolvidos na colisão e queda de dois helicópteros na garagem de uma concessionária de carros elétricos , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, eram experientes, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere no local do acidente, na manhã deste domingo (14).

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“Dos dois lados se tratavam de pilotos muito experientes, com muitas horas de voo. A gente precisa realmente aguardar a apuração por parte do Cenipa para entender o que aconteceu. O nosso papel diante de uma fatalidade, diante de uma tragédia dessa é se solidarizar profundamente com as famílias. Eu, pessoalmente, conhecia algumas das famílias, e pessoas do convívio dos pilotos e dos passageiros. Tudo indica que foi uma colisão entre os dois helicópteros”, disse.



Seis pessoas, todos os que estavam a bordo das aeronaves, morreram no acidente. No primeiro helicóptero estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. Já na outra aeronave estava apenas o piloto Charles Marsillac.

"Estamos falando de dois pilotos com uma longa carreira. Inclusive, os dois eram instrutores para formação de outros pilotos. Foi uma fatalidade, uma tragédia. A informação é de que uma das aeronaves estava indo para Angra dos Reis e a outra para a Serra do Rio de Janeiro. Todas as informações apontam que não era um voo turístico, era um deslocamento realmente", explicou.



No local, algumas famílias chegaram muito abaladas para o reconhecimento dos corpos. Diversos destroços das aeronaves ficaram espalhados pelas redondezas da Avenida das Américas. Malas dos passageiros ficaram entre as peças.





Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Agentes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, de matrículas PP-MAC e PR-DJJ.



A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) também investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio culposo.



Em nota, a BYD se pronunciou sobre a tragédia:



"A BYD lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes (RJ), que atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da marca. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.



A empresa acompanha a situação com atenção, presta apoio no local por meio da concessionária e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário."