Thiago e Oliver gravaram vídeos juntos em pontos turísticos do Rio. Lucas Frota, de camisa preta, foi quem apresentou o carioca ao americano - Reprodução/Redes sociais

Thiago e Oliver gravaram vídeos juntos em pontos turísticos do Rio. Lucas Frota, de camisa preta, foi quem apresentou o carioca ao americano Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/06/2026 19:53 | Atualizado 14/06/2026 21:05

Em uma publicação com fotos ao lado dos amigos, Thiago escreveu: "Não acredito que vocês se foram". Pouco depois, ele compartilhou uma foto nos stories do Instagram em que aparece chorando ao comentar a tragédia.



Nos últimos dias, Thiago e Oliver gravaram vídeos juntos em pontos turísticos do Rio, conteúdo que foi publicado nas plataformas digitais de ambos. Lucas Frota foi quem apresentou Oliver a Thiago e estava com eles neste final de semana.



Em uma entrevista para a jornalista Isabele Benito, Thiago afirmou que o cantor tinha uma forte ligação com os fãs brasileiros. "O Oliver veio para o Brasil para se conectar com os brasileiros, porque ele falava que tinham uma energia parecida com a dele", disse.



Segundo ele, a amizade ficou ainda mais estreita durante a estadia do cantor no país.



Oliver Tree estava no Brasil após realizar uma apresentação em São Paulo no dia 6 de junho. Dono de sucessos como "Life Goes On" e "Miss You", o artista acumula milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e uma legião de fãs ao redor do mundo.



Acidente deixou seis mortos



Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de veículos elétricos na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, por volta das 9h deste domingo. Com o impacto, uma das aeronaves explodiu e provocou um incêndio que atingiu veículos estacionados no local.



As vítimas foram identificadas como os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, Lucas Frota Chaves, Lucas Vignale e Gaspar Prim.



O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 50 militares e 15 viaturas para combater as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas vizinhas. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar as causas da colisão.