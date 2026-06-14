O cantor americano Oliver Tree (E) e o Youtuber argentino Gaspar Prim estão entre as vítimas. Os corpos foram levados para o IML do Centro do Rio - Reprodução / Instagram

O cantor americano Oliver Tree (E) e o Youtuber argentino Gaspar Prim estão entre as vítimas. Os corpos foram levados para o IML do Centro do Rio Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 14:38 | Atualizado 15/06/2026 08:22





Conhecido pelo visual excêntrico, humor e misturar diferentes estilos musicais, Oliver Tree conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo e se tornou um nome popular da internet nos últimos anos.



Nascido como Oliver Tree Nickell, em 29 de junho de 1993, na Califórnia, nos Estados Unidos, o artista iniciou sua trajetória na música ainda jovem. Ao longo da carreira, construiu uma identidade própria que unia elementos do pop, rock, hip hop e música eletrônica, sempre acompanhados por uma estética marcante. O corte de cabelo estilo tigela, os óculos coloridos e os figurinos chamativos viraram marcas registradas de sua imagem pública.



O reconhecimento internacional chegou com músicas como "Alien Boy" e "Hurt", mas foi com "Life Goes On" que Oliver alcançou um novo patamar de popularidade. A faixa viralizou nas redes sociais e apareceu em milhões de vídeos publicados por usuários ao redor do mundo. Outro grande sucesso foi "Miss You", canção que também se tornou fenômeno em plataformas como TikTok, Spotify e YouTube.



Além da carreira musical, Oliver Tree participou ativamente da criação dos conceitos visuais de seus projetos. O cantor costumava colaborar na produção de videoclipes e campanhas promocionais, com narrativas que misturavam sátira, cultura pop e críticas ao universo do entretenimento.



Em 2020, lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Ugly Is Beautiful". Depois vieram "Cowboy Tears", em 2022, e "Alone in a Crowd", em 2023.



Com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Oliver Tree mantinha uma agenda ativa de apresentações ao redor do mundo. No início de junho, realizou um show em São Paulo e se preparava para iniciar uma nova etapa de sua turnê internacional na Europa.



A última publicação do cantor nas redes sociais aconteceu no sábado (13), quando compartilhou imagens em um estúdio ao lado de outros músicos.



O acidente que causou sua morte também deixou outras cinco vítimas fatais. As circunstâncias da colisão entre as aeronaves ainda são investigadas pelas autoridades. Rio - O cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, está entre as vítimas do acidente envolvendo dois helicópteros ocorrido na manhã deste domingo (14) , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. A morte do artista foi confirmada pelas autoridades responsáveis pela investigação do caso.Conhecido pelo visual excêntrico, humor e misturar diferentes estilos musicais, Oliver Tree conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo e se tornou um nome popular da internet nos últimos anos.Nascido como Oliver Tree Nickell, em 29 de junho de 1993, na Califórnia, nos Estados Unidos, o artista iniciou sua trajetória na música ainda jovem. Ao longo da carreira, construiu uma identidade própria que unia elementos do pop, rock, hip hop e música eletrônica, sempre acompanhados por uma estética marcante. O corte de cabelo estilo tigela, os óculos coloridos e os figurinos chamativos viraram marcas registradas de sua imagem pública.O reconhecimento internacional chegou com músicas como "Alien Boy" e "Hurt", mas foi com "Life Goes On" que Oliver alcançou um novo patamar de popularidade. A faixa viralizou nas redes sociais e apareceu em milhões de vídeos publicados por usuários ao redor do mundo. Outro grande sucesso foi "Miss You", canção que também se tornou fenômeno em plataformas como TikTok, Spotify e YouTube.Além da carreira musical, Oliver Tree participou ativamente da criação dos conceitos visuais de seus projetos. O cantor costumava colaborar na produção de videoclipes e campanhas promocionais, com narrativas que misturavam sátira, cultura pop e críticas ao universo do entretenimento.Em 2020, lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Ugly Is Beautiful". Depois vieram "Cowboy Tears", em 2022, e "Alone in a Crowd", em 2023.Com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Oliver Tree mantinha uma agenda ativa de apresentações ao redor do mundo. No início de junho, realizou um show em São Paulo e se preparava para iniciar uma nova etapa de sua turnê internacional na Europa.A última publicação do cantor nas redes sociais aconteceu no sábado (13), quando compartilhou imagens em um estúdio ao lado de outros músicos.O acidente que causou sua morte também deixou outras cinco vítimas fatais. As circunstâncias da colisão entre as aeronaves ainda são investigadas pelas autoridades.