Ex-BBB Larissa Tomásia espera o primeiro filho - Reprodução do Instagram

Ex-BBB Larissa Tomásia espera o primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 15/06/2026 07:00

Rio - Larissa Tomásia, do "BBB 22", está grávida do primeiro filho. A influenciadora digital contou a novidade através de um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (14). Nas imagens, ela e Luciano Taborda aparecem no carro, usando um boné com as palavras "Mom" (mãe) e "Dad" (pai). A pernambucana também mostra um body de bebê da Seleção e uma imagem do ultrassom.

"Em breve, um novo amor vai ocupar todo o espaço por aqui. Estamos ansiosos pela sua chegada. Nosso(a) Baby Limão está a caminho!", escreveu Larissa na legenda.







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Vários famosos reagiram à notícia. "Não aguentava mais guardar esse segredo! Que benção. Vem bebê da titia, já te amo muito", disse Laís Caldas. "Parabéns amiga", comentou Mari Fernandez. "Ah, que tudo. Que Deus abençoe vocês", afirmou Brunna Gonçalves. "Meu Deus, que lindo!", declarou Mileide Mihaile.