Anahí e Afonso Herrera - Reprodução / Instagram

Anahí e Afonso Herrera Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 12:52

Rio - Anahí e Alfonso Herrera emocionaram os fãs de "Rebelde" ao revisitar memórias da novela e da banda durante participação no programa "Encuentros Sin Fronteras", do Disney+. Os intérpretes de Mia Colucci e Miguel Arango falaram sobre a amizade construída ao longo de mais de duas décadas, os desafios enfrentados ao longo da carreira e a decisão de Poncho de não participar da turnê de reencontro do grupo.



Durante a conversa, Anahí comentou a ausência do ator na "Soy Rebelde Tour", realizada em 2023, e admitiu que sentiu falta do amigo no projeto. Apesar de compreender os motivos da escolha, ela confessou que a situação provocou um misto de tristeza e frustração.



"Obviamente, eu entendo perfeitamente. E sim, você me disse tantas vezes. Você encerrou essa etapa (no RBD) e você foi tão consistente com o que você disse, com o que você fez, como você dirigiu sua carreira e eu admiro muito isso", afirmou. "Mas eu senti sua falta e fiquei com raiva. Senti sua falta e queria que viesse, mas obviamente entendi. Hoje já nos resolvemos de novo", completou.



Alfonso explicou que sua decisão sempre esteve alinhada aos rumos que escolheu para a própria trajetória profissional. "Porque afinal de contas RBD falava sobre ir por seus sonhos. E acredito que cada um o fez", declarou.



O ator também destacou a importância de Rebelde em sua vida e na dos demais integrantes. Ao recordar o período em que deixou a banda, após um show em Madri, em 2008, ele reforçou o carinho que mantém pelo projeto. "Para mim, Rebelde mudou a carreira de todos nós e acho que nos mudou de alguma maneira. Eu sou extremamente grato e sempre serei eternamente grato a esse projeto, pela possibilidade de ter compartilhado tanto contigo e com todos", disse.



Na sequência, Poncho relembrou momentos difíceis enfrentados pelo grupo e ressaltou a união entre os integrantes. "Vivemos coisas muito dolorosas, mas conseguimos superar em família. E se não tivéssemos estado tão unidos, quem sabe o que teria acontecido?", afirmou.



O bate-papo também abriu espaço para histórias pessoais. Em tom descontraído, Anahí contou que uma das últimas discussões entre os dois aconteceu após Alfonso faltar a um jantar organizado por ela. "Pausa, porque vamos falar sobre isso. O dia em que paramos de brigar é o dia em que deixamos de nos gostar. Os irmãos brigam todos os dias", brincou. A artista ainda relembrou que enviou uma mensagem ao amigo para avisar que "a cadeira dele ficou vazia".



Outro momento divertido surgiu quando Anahí recordou o primeiro encontro com Daniel, filho de Alfonso. "Me lembro perfeitamente que quando conheci ele, eu disse: 'Olá, bebê lindo'. E ele me falou assim: 'Eu não sou um bebê'", contou, entre risos.



A conversa também trouxe lembranças dos bastidores de Rebelde. Alfonso revelou que percebeu rapidamente que Anahí era a escolha ideal para interpretar Mia Colucci. "Quando íamos fazer Rebelde já estavam todos os personagens e ainda faltava um, e era Mia. E havia uma sala de ensaios e nesta sala estava Pedro Weber 'Chatanuga'. E você estava lá e fizeram um exercício de improvisação. E eu lembro que todos nós viramos para olhar e dissemos: já chegou, chegou Mia, finalmente chegou essa personagem. E eu acho que ninguém poderia ter feito melhor que você. Acho que esse personagem foi icônico", elogiou.



Anahí, por sua vez, revelou que um dos símbolos mais conhecidos da personagem nasceu justamente durante os ensaios. "Lembro que me ocorreu um dia pedir ao Pedro se ele me deixava usar a estrelinha, porque a Mia acha que precisa de um prêmio e de uma estrela por existir, não?", relembrou a artista, aos risos.