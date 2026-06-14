Vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz encara primeiro triatloReprodução / Instagram
Nas redes sociais, o cantor compartilhou detalhes do desafio, que reuniu provas de natação, ciclismo e corrida. "Hoje fiz meu primeiro Triatlo. Nadei 1000m. Pedalei 40km. Corri 12km", escreveu.
A atividade começou cedo. Segundo Tico, a largada aconteceu às 5h30 da manhã, ainda antes do amanhecer, com a etapa de natação na Praia do Flamengo. O artista revelou que quase perdeu o compromisso por conta da rotina intensa dos últimos dias. Após um show em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, ele chegou em casa por volta das 4h e teve poucas horas de descanso antes do treino.
Ao relatar a experiência, o cantor destacou alguns dos aprendizados que a modalidade tem proporcionado. "Esse esporte te ensina muito sobre organização, sobre como dosar as intensidades, como administrar a mente", afirmou.
Durante a corrida, Tico enfrentou um contratempo. Ele contou que sentiu desconforto gástrico após consumir um gel de carboidrato e esquecer de se hidratar logo em seguida. O episódio provocou sensação de estufamento e dores na região abdominal, mas não impediu a conclusão do percurso.
Mesmo com o imprevisto e o cansaço acumulado pela noite anterior, o músico celebrou o resultado. "Foi uma delícia! Mesmo um pouco cansado por ter dormido apenas 5 horas, me senti bem!", declarou.
Nos últimos meses, Tico Santa Cruz tem compartilhado sua dedicação aos treinos e à mudança de hábitos. O cantor perdeu cerca de 20 quilos durante a preparação para encarar os desafios do triatlo.
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