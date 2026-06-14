Xanddy reúne Carla Perez, Scheila Carvalho e filhos em aniversário com tema Copa Reprodução / Instagram
A comemoração teve como tema o torneio mundial. A decoração contou com referências ao futebol, incluindo um troféu, que o artista ergueu durante o parabéns, além de bolo personalizado, doces e itens nas cores verde, amarelo, azul e branco.
Um detalhe divertido chamou a atenção: na ausência de uma vela, a família improvisou o momento com a imagem de uma vela acesa no celular.
Ao lado de Xanddy estavam a mulher, Carla Perez, de 48 anos, e os filhos do casal, Camilly Victoria, de 24, e Victor Alexandre, de 22. Entre os convidados, também esteve Scheila Carvalho, de 52 anos, que marcou presença acompanhada da filha, Giullia, de 15, fruto de seu casamento com o cantor Tony Salles.
Nas redes sociais, Scheila compartilhou registros da celebração e deixou uma mensagem para o aniversariante. "Feliz vida, cumpadi. Muito bom estar com vocês", escreveu.
A ex-dançarina também publicou uma foto com as duas famílias reunidas e brincou sobre a diferença de altura entre os presentes. "Aqui também deu empate: 3 baixinhas [ela, a filha e Carla] e 3 gigantes [Xanddy e os filhos]", comentou.
Após a comemoração, Xanddy seguiu para um compromisso profissional. O cantor subiu ao palco para mais uma apresentação e contou com a companhia dos filhos nos bastidores.
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