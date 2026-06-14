Erasmo Carlos e a viúva Fernanda Esteves - Reprodução / Instagram

Erasmo Carlos e a viúva Fernanda EstevesReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 10:39

Rio - Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, compartilhou uma publicação emocionante nas redes sociais ao participar de uma tendência que tem ganhado espaço entre os usuários. A brincadeira propõe que as pessoas imaginem como gostariam de estar vestidas para reencontrar, após a morte, alguém especial que já partiu.



Ao entrar na trend, Fernanda publicou fotos, incluindo um registro ao lado do cantor, e revelou como imagina esse momento. "Quando eu morrer, me coloquem uma roupa bem bonita e colorida, quero estar linda para me encontrar com ele", escreveu.



Na legenda, ela fez uma declaração carregada de afeto e saudade ao falar sobre o artista, que morreu em novembro de 2022, aos 81 anos.



"Quero chegar lá bem linda para dançar com ele na festa que vamos fazer. Tem o vestido gelado ou algum longo estampado que ele me deu. Não se esqueçam do salto que ele gostava, e do glitter nos olhos… brincos! Me ponham brincos e um colar que combine e valorize o colo… Pode ser dos que ele me deu que estão separados em caixinhas… eram os que ele preferia. É importante que eu brilhe para que seja fácil ele me enxergar. Mesmo que demore", declarou. A publicação acontece pouco mais de três anos após a morte de Erasmo Carlos.



Além da saudade, a viúva enfrenta uma disputa judicial relacionada à herança deixada pelo cantor. O processo envolve bens como imóveis, direitos autorais e o uso da imagem do artista. De um lado, Fernanda apresenta reivindicações ligadas ao inventário; do outro, os filhos de Erasmo, Leonardo e Gil Esteves, contestam parte dos pedidos.



Em abril deste ano, Fernanda deixou a mansão em que viveu com o cantor por cerca de oito anos, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após uma decisão de reintegração de posse. Avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões, o imóvel retornou ao espólio administrado pelos herdeiros.



Fernanda e Erasmo viveram juntos por cerca de 12 anos. O casal oficializou a união em janeiro de 2019, três anos antes da morte do cantor.