Duda Nagle mostra salto na mesma ponte que jovem morreu em Limeira - Reprodução / Instagram

Duda Nagle mostra salto na mesma ponte que jovem morreu em LimeiraReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 07:46

Em um vídeo publicado para os seguidores, Duda explicou que esteve no local em 2022, durante as gravações do filme "Tração", quando precisou realizar um salto como parte de uma cena de ação.

"Cara, agora é um momento de reflexão triste. Essa menina de 21 anos que foi lançada de uma ponte, e aí o pessoal não colocou a corda de segurança, não colocou equipamento nela, jogou ela sem equipamento… Ela faleceu. Uma tragédia horrível!", disse.

Ao recordar a experiência, o artista ressaltou que utilizava todos os equipamentos de segurança exigidos para a atividade. "Eu fiz um filme nessa ponte! E eu saltei com a corda. Eu fiz o salto que a menina ia fazer. De uma forma diferente, eu não fui arremessado, eu pulei. Mas, graças a Deus, eu estava com a corda amarrada."

Segundo Duda, a notícia despertou lembranças muito vivas daquele dia. Ele contou que, após concluir a gravação da cena, chegou a se perder na mata próxima à ponte. "Então, para mim, bateu muito mal essa tragédia porque eu vivi exatamente aquilo. Eu saltei ali e depois até me perdi, fiquei rodando na mata, que o pessoal saiu correndo e se escondeu na mata. Que tragédia horrível. Nossa… Que tristeza."

Além do relato, o ator compartilhou imagens de arquivo registradas durante as filmagens de "Tração". Nos vídeos, ele aparece realizando o salto da plataforma enquanto recebe orientações e incentivo da equipe de produção.

A morte de Maria Eduarda ocorreu na manhã de sábado (13). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a jovem sendo lançada da plataforma sem estar conectada à corda de segurança. O caso levou à prisão de seis pessoas e segue sob investigação das autoridades.