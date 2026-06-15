Camila Pitanga celebra 49 anos e faz reflexão sobre felicidade e amadurecimento - Reprodução Instagram

Camila Pitanga celebra 49 anos e faz reflexão sobre felicidade e amadurecimentoReprodução Instagram

Publicado 15/06/2026 22:31

Rio - Camila Pitanga celebrou a chegada dos 49 anos com uma publicação especial nas redes sociais. A atriz compartilhou uma foto exibindo sua beleza natural e aproveitou a data para refletir sobre a fase que está vivendo.

Na mensagem, Camila destacou os motivos que a fazem encarar o novo ciclo com gratidão, citando a saúde, os amigos, a família e o relacionamento com o dramaturgo e professor de filosofia Patrick Pessoa, com quem está noiva.

"Essa sou eu, 49 anos! Vida próspera! Amando e sendo amada. Rica de amigos, família e saúde. Desejo que esse sorriso seja uma realidade para muito mais gente. O desejo mesmo é que a felicidade possa estar ao alcance de todas e todos", escreveu.

A publicação recebeu uma série de mensagens de carinho dos seguidores, que exaltaram a beleza e a trajetória da atriz. Entre os comentários, internautas a definiram como "linda", "encantadora" e "diva".

Recentemente, Camila também falou sobre o envelhecimento feminino e a importância de ampliar a representação de mulheres maduras nas produções audiovisuais. Durante participação no programa "Roda Viva", da TV Cultura, ela destacou que a vida após os 40 anos traz novas descobertas e transformações.

"Eu sinto que depois dos 40 é uma nova etapa de renascimento de muitas mulheres, de repensar um pouco: eu quero ficar com esse tipo de família? Eu quero viver esse tipo de relação? É um assunto inesgotável", afirmou.

Para a atriz, temas ligados aos relacionamentos, à sexualidade e às mudanças vividas nessa fase merecem mais espaço nas telas e refletem uma realidade compartilhada por milhões de mulheres.