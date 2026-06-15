Camila Pitanga celebra 49 anos e faz reflexão sobre felicidade e amadurecimentoReprodução Instagram
Camila Pitanga celebra 49 anos e faz reflexão sobre felicidade e amadurecimento
Atriz compartilhou foto sem filtros nas redes sociais e destacou gratidão pela família, amigos, saúde e amor
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