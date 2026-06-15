Neymar Jr e Bruna Biancardi esperam mais um filho - Reprodução de vídeo

Neymar Jr e Bruna Biancardi esperam mais um filho Reprodução de vídeo

Publicado 15/06/2026 21:23 | Atualizado 15/06/2026 21:45

Rio - Bruna Biancardi, de 32 anos, e Neymar Jr., de 34, anunciaram, na noite desta segunda-feira (15), que estão esperando mais um filho. O casal publicou nas redes sociais um vídeo do chá revelação intimista em que revelou que o novo membro da família será uma menina.

fotogaleria

"Temos uma novidade pra contar pra vocês...", escreveram na legenda.

Neymar e Bruna reuniram os herdeiros e se sujaram de tinta na cor rosa, que indicava o sexo do bebê. "Eu vou montar uma banda e a partir de hoje vai ser Spice Girls", brincou o atleta. Davi Lucca, de 14 anos, fruto do breve envolvimento do jogador com Carol Dantas, participou do registro

A influenciadora e o atleta são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. Além dos três, Neymar Jr também é pai de Helena, de 1 ano, do antigo romance com Amanda Kimberlly.