Andréa Sorvetão realizou tratamento para celulite - Divulgação

Andréa Sorvetão realizou tratamento para celulite Divulgação

Publicado 15/06/2026 16:57

Rio - Andréa Sorvetão, de 52 anos, se submeteu a um tratamento estético para celulite após perder cerca de 20kg. A ex-paquita mudou hábitos alimentares, além de investir em orientação médica e cuidados com a saúde.

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A apresentadora destacou a importância de se sentir bem com a própria imagem e de contar com apoio dentro da relação. "Já são 36 anos, né? Eu acho isso muito importante, porque um tem que estimular o outro. A saúde é muito importante, mas a saúde mental também. Você se tratar para se sentir bem, gostar do que olha no espelho, faz bem. Isso é importante para todo mundo", afirmou.

Acompanhada por Conrado, com quem é casada há mais de três décadas, ela passou pelo procedimento sob os cuidados da dermatologista Cibele Tamietti. "Aqui estão essas depressõezinhas que vamos trabalhar. Na realidade, é uma fibrose que puxa a pele para baixo. Então, não é preencher as depressões, é soltar essa depressão para que ela suba", explicou a médica.

O resultado causou surpresa em Andréa, que elogiou o trabalho da profissional. "Nossa! Gente, sumiu!", disse ela. "Claro que eu gostei. Parabéns! Olha, sua mão é uma bênção, uma bênção! Maravilhoso, gente", completou.