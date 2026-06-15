Andréa Sorvetão realizou tratamento para celulite Divulgação
Andréa Sorvetão passa por tratamento para celulite após perder 20 kg
Ex-paquita ressaltou apoio do marido, Conrado, durante o processo
Andréa Sorvetão passa por tratamento para celulite após perder 20 kg
Ex-paquita ressaltou apoio do marido, Conrado, durante o processo
Aline Campos posa de biquíni em cachoeira e compartilha mensagem de positividade: 'Semana mágica'
Influenciadora publicou fotos em meio à natureza e recebeu uma série de elogios dos seguidores
Hélio de La Peña coloca casa de 500 m² no Leblon à venda após uma década no imóvel
Humorista reformou a propriedade onde vive com a família desde 2016; residência reúne decoração clássica, acervo de livros e homenagens a Pelé
Ana Paula Siebert muda visual e ganha elogio de Roberto Justus
Modelo surgiu com fios mais curtos em publicação nas redes sociais
Ex-paquita, Bárbara Borges mostra reencontro com Marlene Mattos
'A vida tem dessas voltas bonitas', afirmou a atriz
Ex-namorada de Oliver Tree lamenta morte do cantor e publica homenagem
Melanie Martinez relembrou o relacionamento com o artista: 'Tinha um coração gentil'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.