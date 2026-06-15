Andressa Ganacin mostrou antes e depois do tratamento de lipedema - Reprodução / Instagram

Andressa Ganacin mostrou antes e depois do tratamento de lipedemaReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 13:05

Rio - Andressa Ganacin, de 36 anos, usou as redes sociais para explicar aos seguidores a perda de peso que chamou atenção nos últimos meses. Em vídeo publicado no Instagram neste domingo (15), a ex-BBB revelou que o emagrecimento está relacionado ao tratamento do lipedema, condição crônica que foi agravada durante a gravidez de sua filha, Sarah.



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Ao iniciar o relato, Andressa afirmou que muitas pessoas questionam a mudança física, mas poucas perguntam o motivo por trás dela. "Todo mundo tem perguntado como que eu emagreci, mas pouca gente tem perguntado do porquê que eu emagreci", disse.



A influenciadora contou que recebeu o diagnóstico há alguns anos e que viveu um dos períodos mais difíceis durante a gestação. Ao compartilhar imagens do inchaço nas pernas, ela relembrou o impacto da doença. "Há alguns anos eu fui diagnosticada com lipedema, que é uma doença que não tem cura e é progressiva. E na minha gestação eu fiquei com as minhas pernas simplesmente assim. Vocês não têm ideia do quanto foi dolorido, do quanto que eu sofri", afirmou.



Segundo Andressa, os sintomas permaneceram mesmo após o nascimento da filha. "E isso que vocês acabaram de ver se estendeu durante um ano depois que a Sara nasceu, durante todo o meu período de amamentação, por conta do desequilíbrio hormonal, que é um dos fatores que faz o lipedema se agravar", explicou.



A ex-BBB aproveitou a publicação para falar sobre o Junho Roxo, campanha de conscientização sobre a doença. "Eu estou abrindo tudo isso daqui para você porque nós estamos no Junho Roxo, que é o mês de conscientização sobre o lipedema. E eu não sei se você sabe, mas mais de 10 milhões de pessoas são portadoras da doença só aqui no Brasil. Então tem muitas mulheres que passam, que sofrem por tudo isso e não sabem de fato o que têm", declarou.



Andressa também detalhou as mudanças que adotou para controlar os sintomas. "Fiz, com orientação médica, tudo aquilo que alguém que tem lipedema tem que fazer", disse. Entre as medidas, ela citou a retirada temporária de alimentos inflamatórios, como glúten, açúcar, álcool e carne vermelha, além da intensificação dos exercícios físicos e do uso de acessórios de compressão para reduzir o inchaço e as dores.



Conhecida por participar do "BBB 13", Andressa segue atuando como influenciadora digital e costuma compartilhar conteúdos sobre maternidade, saúde e rotina familiar ao lado do marido, Nasser Rodrigues, também ex-participante do reality da Globo. O casal está junto desde o programa e são pais de Sarah, que nasceu em 2024.