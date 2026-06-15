Lucy Ramos anuncia segunda gravidezReprodução / Instagram
Na publicação do Instagram, Lucy falou sobre a emoção de viver uma nova gestação. "Dizem que os maiores presentes chegam quando a gente menos espera… e assim foi Eu ainda estou aprendendo a ser mãe, descobrindo essa jornada dia após dia, quando a vida resolveu nos surpreender com a segunda gestação. Agora os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família."
O bebê é fruto do relacionamento da artista com o ator e diretor Thiago Luciano, juntos há 19 anos. Até o momento, a atriz não revelou o tempo de gestação nem o sexo da criança.
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