Fan Event "Supergirl", no Museu do Amanhã, no RJ. (14/06/2026) FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS.FOTO: ROBERTO FILHO@robertofilho_profissional

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Rio - A atriz Milly Alcock, protagonista de "Supergirl", participou neste domingo (14) de um evento especial para fãs no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio. A ação faz parte da turnê mundial de divulgação do filme, que passou pela cidade entre os dias 13 e 15 de junho.
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Além de Milly, estiveram presentes o diretor Craig Gillespie, a roteirista Ana Nogueira e o produtor Peter Safran, co-CEO da DC Studios. Durante o encontro, o grupo conversou com fãs, atendeu a imprensa e falou sobre os bastidores da produção, que chega aos cinemas brasileiros em 25 de junho.

No tapete vermelho, Milly comentou a conexão que espera criar entre a personagem e o público. “Eu adoro a Kara. Acredito que ela seja para todo mundo e todos poderão se ver nela”, afirmou. A atriz ficou conhecida mundialmente ao interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen na série "A Casa do Dragão".

Craig Gillespie, responsável por filmes como "Cruella" e "Eu, Tonya", destacou que se interessa por personagens que ainda estão tentando encontrar seu lugar no mundo. Segundo ele, esse processo torna os heróis mais humanos e próximos do público.

A passagem da equipe pelo Brasil começou no sábado (13), justamente no dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Milly, Craig, Ana e Peter aproveitaram a ocasião para acompanhar a partida e entrar no clima dos torcedores brasileiros antes dos compromissos promocionais.

Baseado na HQ "Supergirl: A Mulher do Amanhã", escrita por Tom King e ilustrada pela brasileira Bilquis Evely, o longa acompanha Kara Zor-El em uma jornada pelo espaço marcada por vingança, autodescoberta e justiça. A heroína conta com a companhia de Krypto, o Supercão, e de novos aliados durante a missão.

O elenco ainda reúne Jason Momoa, que interpreta o mercenário Lobo, e David Corenswet, que retorna ao papel de Superman. O filme integra a nova fase do universo cinematográfico da DC Studios e é o segundo longa lançado após "Superman (2025)".