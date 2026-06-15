Bruna GriphaoReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Bruna Griphao, de 27 anos, encantou os internautas ao compartilhar, no Instagram, cliques usando um babydool curtinho e com detalhes em renda. Nas imagens, a atriz e ex-BBB aparece esbanjando sensualidade e boa forma. Na legenda, ela colocou um emoji de coração.
fotogaleria
Bruna Griphao - Reprodução do Instagram
Bruna Griphao - Reprodução do Instagram
Bruna Griphao - Reprodução do Instagram
Como era de se esperar, a loira recebeu uma chuva de elogios. "Linda, linda", elogiou o ex-BBB Matheus Lisboa. "Surreal", opinou a influenciadora Lorena Maria. "Obra de arte", comentou um admirador de Bruna. "Absurdo de linda", declarou outro.
"Linda demais! Tens o molho", "Gata", "espetacular" e "gostosa" foram outros comentários deixados na publicação. 
 