Sheila Mello e a filha, Brenda SchererReprodução do Instagram

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Rio - Sheila Mello, de 47 anos, levou a filha filha, Brenda Scherer, de 13, para assistir ao show do Matuê no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo (14). Conhecida por integrar o grupo É O Tchan nos anos de 1990, a loira brincou sobre o fato delas ficarem no "meio da galera" e foi rebatida pela adolescente.
"Eu e a filhota para ver o show de Matuê. E aí eu falei: 'Brenda do céu, mas a gente vai assim? Ficar no meio da galera?'. E ela: 'mãe, ninguém te conhece não, mãe! Só tem jovem!'", contou Sheila. "É verdade!", reforçou Brenda.
Samara Felippo também acompanhou a apresentação do rapper com as filhas, Lara, de 12 anos, e Alícia, de 16. "Olha onde eu vim parar. A gente veio ver o Matuê. É isso, mãe de adolescente", brincou a atriz. 
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Sheila Mello e a filha, Brenda Scherer
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